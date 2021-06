Un annuncio importante sul caso Denise Pipitone sta circolando in queste ore, lasciando col fiato sospeso il web. Scopriamo di cosa si tratta.

Nuove indiscrezioni sul caso Denise Pipitone: la piccola scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004 continua a far discutere.

Avevano fatto scalpore le dichiarazioni dei giorni scorsi dell’ex pm Maria Angioni, secondo la quale Denise sarebbe ancora in vita ed avrebbe anche una figlia. Versione che ha trovato attendibilità in alcune foto circolate sul web ed in trasmissioni televisive.

Non si spengono le speranze dei genitori della piccola, che attualmente avrebbe compiuto poco più di vent’anni. Piera Maggio e Pietro Pulizzi confidano di poter riabbracciare presto la loro figlia, la cui scomparsa è divenuto uno dei fatti più seguiti della cronaca italiana.

La verità su Denise Pipitone: la foto che spegne i dubbi

Nel corso della trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2, si è tornato a parlare del caso Denise Pipitone. Milo Infante, conduttore del programma, ha voluto fare chiarezza in merito alla foto circolata in rete qualche giorno fa.

Il presentatore di “Ore 14” ha svelato alcuni dettagli sulla protagonista dello scatto, riconducibile a Denise. Infante ha messo fine alle polemiche ed ha fatto sapere che la ragazza apparsa in foto non sarebbe Denise Pipitone.

Si tratterebbe invece di una “ragazza tunisina e si chiamerebbe Sabrina“. Infante ha voluto smentire quanto dichiarato dalla pm Angioni ed ha aggiunto che “la ragazza ha 6 anni più di Denise, mamma e papà sono tunisini. Ha un colore di carnagione che è scuro, molto più scuro di Piero Pulizzi e di mamma Piera Maggio”.

La verità annunciata dal conduttore di Rai 2 ha di fatto scatenato una diatriba tra coloro che si sono “schierati” con Infante e chi invece ha appoggiato quanto detto dalla Angioni. Nel frattempo i genitori di Denise continuano ad attendere nuovi risvolti sulla vicenda.