Valeria Marini, la confessione: “Ecco come mi hanno tradito”

L’ex primadonna de Il Bagaglino si racconta sulle pagine di Chi, confidandosi su affetti e lavoro. Valeria Marini non le manda a dire!

Nel bene o nel male, Valeria Marini è stata la vera protagonista dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi.

Col suo carattere fumantino e le sue gaffe, ha reso più movimentato e piccante Supervivientes. Viene eliminata al televoto dopo 53 giorni passati in Honduras e 12 chili persi, dopo aver affermato ironicamente “Il pubblico mi ama”.

Nata a Roma nel 1967, ma cresciuta a Cagliari, in seguito alla separazione dei genitori, la bionda soubrette muove i primi passi nel mondo dello spettacolo dapprima come modella, per poi essere scoperta da Pier Francesco Pingitore, che la rende primadonna dello spettacolo al posto di Pamela Prati.

Per tutti gli anni Novanta e buona parte dei Duemila è protagonista assoluta della tv e dei rotocalchi rosa, con le sue vicissitudini di cuore.

Per lungo tempo compagna di Vittorio Cecchi Gori, in seguito si sposa con l’imprenditore Giovanni Cottone a Roma, dal quale però si separa dopo neanche un anno. Il suo ultimo fidanzato noto è Patrick Baldassarri, lasciato dopo l’esperienza di Temptation Island Vip.

Adesso la showgirl sarda durante una lunga intervista concessa al settimanale di Signorini, si confessa a 360°.

La Marini confessa di aver sofferto molto

Valeria si racconta e spiega il difficile periodo attraversato ultimamente, tra la fine della sua storia d’amore con Gianluigi Martino e la truffa subita da sua madre, Gianna Orrù, alla quale è legatissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Ha infatti dichiarato al giornalista: “C’è stata la cosa terribile di mia mamma, vittima di una truffa, poi tradimenti di persone amiche”.

La signora, infatti, è rimasta vittima di un raggiro che le è costato ben 335.000 euro, della vicenda si sono occupati anche gli inviati della trasmissione Le Iene.

Ha poi parlato della sua precedente partecipazione al Grande Fratello Vip, durante il quale si è scontrata più volte con Antonella Elia, con la quale pare avere ancora il dente avvelenato. “E’ la peggiore”, non ha mancato di definirla.

Non ha che parole positive, invece, circa la sua partecipazione al reality spagnolo, dichiarando di sentirsi “rigenerata”, una nuova Valeria: “L’energia è tornata! Sento il desiderio di vita, di libertà, di cose belle”. L’artista sembra pronta a un nuovo inizio e noi non possiamo che aspettare le sue prossime sorprendenti mosse, come solo lei sa fare.