Sciopero dei trasporti: previste ripercussioni in tutta Italia

Sciopero dei mezzi, a rischio sono le tratte dei treni in tutta Italia. Disagi previsti per i viaggiatori.

Nella giornata di oggi, 16 giungo 2021, è in corso uno sciopero che ha coinvolto direttamente i dipendenti del settore ferroviario. La manifestazione è estesa su tutto il territorio nazionale, nello specifico protagonisti sono il personale di Trenord in Lombardia, Trenitalia e Italo Ntv.

Per il momento lo sciopero dei ferrovieri durerebbe all’incirca un’ora, in cui i dipendenti delle compagnie di viaggio si astengono dalle loro mansioni svolte durante il turno lavorativo. Ad allarmare i pendolari e viaggiatori in generale sono le conseguenze di questo allentamento lavorativo, che molto probabilmente si ripercuoteranno per tutto il resto della giornata, causando ritardi e/o cancellazioni di tratte.

A rendere nota la notizia è stato l’intervento diretto di Trenord, che ha affermato: “Si avvisa che il 16 giugno 2021, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, alcune organizzazioni sindacali hanno proclamato un’azione di sciopero di tutti i dipendenti del gestore infrastruttura nazionale e delle imprese ferroviarie che svolgono servizio di trasporto passeggeri e merci su tutto il territorio nazionale. Pertanto il servizio regionale e suburbano, la lunga percorrenza di trenord e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni”.

A cosa prestare attenzione prima di viaggiare: i consigli di Trenord

La compagnia ferroviaria invita i passeggieri a prestare attenzione a tutti gli annunci sonori che verranno trasmessi nel corso della giornata all’interno delle stazioni. Indispensabile anche consultare i monitor informativi che saranno aggiornati in tempo reale sui possibili ritardi, variazioni o cancellazioni di tratte ferroviarie.

Si ipotizzano delle variabilità protratte per tutta la durata del servizio odierno, prosegue Trenord: “potranno arrivare a termine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 11:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 12:00″.

Il consiglio è di prestare maggiore attenzione nelle stazioni ferroviarie e informarsi il più tempestivamente possibile prima di salire a bordo di un treno o programmare un viaggio nella giornata di oggi.

Nonostante tutti i disguidi del caso nella giornata di domani sarà assicurata la classica circolazione dei mezzi senza alcuna cancellazione o variazione di orario.