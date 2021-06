Alessandro Cattelan: una nuova avventura per dopo X-Factor

Cattelan dice addio a X-Factor ma rassicura in fan per l’arrivo di un nuovo progetto.

Il noto conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan, dopo anni a capo della conduzione del talent musicale, dice addio a X-Factor. A dichiararlo è lo stesso Cattelan che rincuora i suoi fan anticipando un nuovo format televisivo che andrà in onda su Rai 1, durante la prossima stagione televisiva, di cui sarà conduttore.

Da Grande è il nome scelto da Cattelan per il nuovo programma della rete Rai, di cui è sia autore che protagonista dello show. Al momento sono previste solamente due appuntamenti serali ma il palinsesto televisivo potrebbe subire delle variazioni.

L’idea del programma nasce da una domanda che la figlia di Cattelan pone a suo padre: “Cos’è la felicità?”. Il conduttore un po’ titubante risponde che non lo sa, malgrado abbia tutte le carte in regola per essere felice, e continua dicendo: “Stiamo cercando storie per prendere in modo laterale la più grande questione della storia dell’umanità”.

Entrare in Rai sarà una sfida impegnativa per Cattelan ma i dirigenti televisivi lo hanno espressamente voluto per i suoi modi di fare e la sua naturalezza, quindi vedremo il Cattelan che siamo abituati a vedere da anni a questa parte.

L’obiettivo del nuovo format

Da grande infatti, si pone come obiettivo quello di portare una ventata di aria fresca alla storica rete Rai, cercando di conquistare una fascia di pubblico differente dalla solita. Per farlo hanno scelto di mettere al timone uno dei conduttori più versatili che è riuscito ad adattarsi in ogni situazione, riordiamo la sua conduzione in programmi musicali, talent show (quale X-Factor che ha condotto per ben 10 anni) e il one-man show in onda su Sky.

Durante l’intervista per Repubblica il presentatore, in merito a Da Grande, dichiara: “Sarà uno show dove si canta, si balla, ci si traveste, ci si diverte, si parla, magari si solleva anche un pensiero […] vogliamo essere come il goccio di grappa nel caffè, che ti rende un po’ alticcio e ti porta a far qualcosa oltre il solito perché sei a tuo agio”.

Sarà strano vedere Cattelan lontano da quella che è stata per anni la sua comfort zone ma, dopo l’addio a X-Factor gli serviva una nuova sfida da intraprendere che potrebbe rivelarsi una piacevole scoperta.