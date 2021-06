Un pericoloso serial killer è in fuga, ha ucciso diverse persone per praticare riti satanici. Il suo nome è Lazaro Barbosa de Souza.

E’ caccia all’uomo in Brasile, il serial killer è Lazaro Barbosa de Souza che ha sparato ed ucciso quattro membri di una famiglia per svolgere rituali satanici.

Le vittime erano tutte originarie di Ceilandia, circa 200 poliziotti stanno setacciando una zona boschiva dello Stato con cani cinofili.

Intanto il terrore crescere per tutto il Paese.

Uccideva le sue vittime per riti satanici, caccia al serial killer

Lazaro Barbosa de Souza è ricercato per tutto il Brasile, è un serial killer molto pericoloso. Ha ucciso quattro componenti di una famiglia per svolgere rituali satanici.

All’incirca 200 poliziotti brasiliani con cani cinofili, stanno setacciando un’intera zona boschiva dello Stato di Goias, vicino a Brasilia.

Lazaro è accusato anche di aver rapito un’altra famiglia. L’uomo ha 32 anni ed al momento della fuga si è volatilizzato nel nulla, prima di dileguarsi durante un conflitto a fuoco ha sparato ad un agente di polizia in una fattoria a Edilandia, nell’entroterra di Goias.

Poco tempo fa il killer aveva sequestrato un’intera famiglia che aveva pianificato di uccidere per i suoi riti satanici, a raccontare la macabra vicenda sono stati gli ostaggi dopo essere stati liberati.

L’uomo nel 2007 venne accusato di duplice omicidio nello Stato nord-orientale di Bahia, Ibanes Rocha, Governatore Distrettuale ha dichiarato di come il killer sappia muoversi abilmente nella boscaglia, sta facendo letteralmente impazzire gli agenti che sono sulle sue tracce mattina e sera.

Nel frattempo in tutto il Brasile si è seminato il panico, la gente ha paura d’uscire, le famiglie si sono barricate in casa e si cerca di stare sempre in gruppi così da poter allontanare o bloccare il killer.

Non è detto che nelle prossime ore, spinti dal terrore, alcune persone possano organizzare delle ronde nei quartieri della Città così da tenere sotto controllo la situazione.