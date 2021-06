“Celebrity Hunted”: da domani su Prime Video la seconda stagione

“Celebrity Hunted”, la seconda stagione in esclusiva su Prime Video dal 18 giugno. I protagonisti e le curiosità sullo show.

Al via domani in esclusiva su Prime Video, Celebrity Hunted- Caccia all’uomo 2, la seconda stagione del real-life thriller prodotto da Endemol Shine Italy che ha riscosso molto successo nella prima edizione e che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in giro per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, inseguiti dai migliori esperti dell’investigazione italiana.

La prima stagione ha visto protagonisti Francesco Totti, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Fedez e Luis Sal, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

In questa stagione, i sette protagonisti di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 2 inizieranno a scappare da piazza San Marco a Venezia, cercando di far perdere le proprie tracce e provando a depistare i cacciatori al loro seguito.

A disposizione dei fuggitivi solo una carta di debito, con un budget limitato, e un telefonino di prima generazione. In questa nuova edizione, il primo obiettivo per i protagonisti sarà quello di liberarsi di un braccialetto elettronico, dotato di GPS, che dovranno indossare all’inizio della loro fuga e che consentirebbe ai cacciatori di trovarli facilmente. Per fuggire, ogni mezzo a disposizione sarà valido e i fuggitivi dovranno far leva su intuito e sangue freddo per seguire le loro strategie e non farsi catturare.

A dar loro la caccia ci sarà una squadra di esperti tra i più noti analisti e investigatori del settore, ma anche esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

Il loro compito non si limiterà a individuare dove si nascondono i fuggitivi ma per poterli catturare definitivamente ed eliminare dal gioco, dovranno riuscire a toccarli fisicamente.

Per aggiudicarsi la vittoria, i fuggitivi dovranno riuscire a raggiungere l’extraction point, senza essere catturati. In caso di vittoria, il montepremi sarà devoluto in beneficenza a un ente scelto dal/i vincitore/i.

“Celebrity Hunted”, il cast della seconda stagione

Per una seconda stagione in cui la parola d’ordine è “alzare l’asticella”, i protagonisti saranno l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in “power couple” con la rapper M¥SS KETA, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, e la popstar Achille Lauro insieme al produttore discografico Boss Doms.









Per tutti, c’è stato un momento in cui il gioco del fuggitivo diventava una realtà, cambiando le carte in tavola. Se per Elodie è stato stancante, Lauro racconta: “quando abbiamo iniziato a scambiare il gioco per la realtà siamo impazziti, con momenti di euforia misti a panico, e altri in cui è stato difficile trovare la quadra su quel che dovevamo fare”.

Ma forse, la sfida più ardua di tutte l’ha vissuto il team della produzione di Endemol che ha seguito fuggitivi e cacciatori per tutta Italia nel bel mezzo della pandemia: “Alle sfide produttive editoriali, c’era anche da affrontare il COVID, e lo sforzo di chi ha lavorato al programma è stato ancora più eroico,” ha commentato Leonardo Pasquinelli.