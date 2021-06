Elisabetta Gregoraci una sirena in costume: che bombe – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha condiviso tra le stories una fotografia in cui indossa un costume esplosivo: il suo décolleté è illegale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle conduttrici e showgirl più amate della nostra televisione. La nativa di Soverato ha da sempre conquistato il cuore dei telespettatori con la sua bellezza, la sua sensualità e la sua simpatia. La calabrese ha un seguito incredibile sui social network: il suo account Instagram vanta ad esempio 1,8 milioni di followers.

La Gregoraci sa come far impazzire i suoi ammiratori e posta ogni giorno contenuti scottanti e bollenti sul web. Le sue foto in costume, in particolare, mandano in visibilio tutta la platea di fans. Questo pomeriggio, tra le sue stories, è apparsa una fotografia semplicemente devastante: il costume scopre proprio il suo décolleté non legale.

Elisabetta Gregoraci, costume esagerato: che bombe

Elisabetta riesce sempre ad attirare l’attenzione dei suoi followers con i suoi post e i suoi scatti da infarto immediato. La 41enne, proprio poco fa, ha piazzato tra le stories una foto magnifica.

La Gregoraci, stando a quanto si legge nella storia Instagram, ha deciso di far volare la fantasia dei suoi seguaci con un ricordo del 2018. In quell’occasione, la showgirl decise di indossare un costume ad un pezzo che copriva poco e niente. Lo scatto lascia tutti a bocca aperta: difficile quantificare il livello di bellezza della calabrese. Lo stacco di coscia illegale fa subito salire la temperatura sul celebre servizio di rete sociale. Il suo décolleté, quasi totalmente scoperto, fa sognare praticamente tutti.

–> LEGGI ANCHE MICHELA QUATTROCIOCCHE, IL BIKINI E’ ILLEGALE: FORME IN BELLA MOSTRA – FOTO

–> LEGGI ANCHE ELODIE, LE APERTURE SPAZIALI LASCIANO SENZA FIATO: LATO A SPETTACOLARE – FOTO

Dopo 3 anni, la Gregoraci è ancora in splendida forma. Proprio in questi giorni, la classe 1980 sta postando online scatti mostruosi in cui continua ad indossare micro bikini e costumini striminziti. Ogni singolo contenuto che la bella nativa di Soverato piazza sul web ottiene sempre un ottimo riscontro. Tra boom di likes e commenti innumerevoli, Elisabetta è sempre più una star anche su Instagram.