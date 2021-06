Katia Serra è stata aspramente criticata dal popolo della rete: la commentatrice della Rai non ha convinto i telespettatori.

Katia Serra ha giocato per tantissimi anni a calcio: la centrocampista ha militato anche nel campionato italiano di calcio femminile e ha vinto in carriera uno scudetto, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Italy Women’s Cup. Dopo il ritiro, è diventata commentatrice tecnica Rai Sport.

Dopo aver commentato qualche partita di Coppia Italia ed essere stata opinionista per il programma ‘Il grane match’, è passata su Sky commentando i Mondiali di Russia e alcune partite di Serie A. Quest’anno è arrivato il grande salto: la 48enne è stata selezionata tra le voci tecniche per Euro 2020 dalla Rai. Sul web, però, la classe 1973 è stata aspramente criticata dai telespettatori.

Katia Serra criticata sul web: pioggia di critiche per la commentatrice di Euro 2020

Katia ha commentato il big match tra Francia e Germania un paio di sere fa. Poco prima della partita, l’ex calciatrice ha pubblicato un video su Instagram. “Le prime emozioni live dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera”, scrisse nella didascalia.

Proprio sotto al post, il popolo del web si è scatenato sollevando un polverone di polemiche. “Pago il canone e pretendo una telecronaca degna dell’importanza della partita”, ha scritto un utente furioso. “Ti prego parla di meno”, “Non perché sei donna, ma stai facendo una telecronaca di m….”, “Cambia mestiere”, “Telecronaca che non si può ascoltare”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Il web, come al solito, non perdona niente. Qualche utente ha comunque difeso la 48enne, scagliandosi proprio contro chi la critica. Katia avrà sicuramente letto queste offese gratuite, ma sicuramente non mollerà di un centimetro e si farà trovare nuovamente pronta nella prossima telecronaca.