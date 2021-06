Paola Ferrari senza slip? a Euro2020 scene da Basic Instinct

Paola Ferrari, storica giornalista sportiva e volto di Rai 1 per Euro2020, protagonista di un incidente hot che ricorda Sharon Stone.

Paola Ferrari, storica giornalista sportiva a cui è stato affidato il compito di accompagnare il pubblico di Rai 1 durante gli Europei, è stata protagonista di una scena piuttosto imbarazzante.

La cronista sportiva, 60 anni, ha attirato l’attenzione su di sé durante un post partita, dove indossava uno chemisier nero, lasciato in parte aperto. Assorta e concentrata, con le gambe accavallate, la giornalista ha deciso a un certo punto di cambiare posizione sovrapponendo la sinistra alla destra, mostrando un pò troppo e lasciando il dubbio che non portasse intimo sotto il vestito.

Il cameraman ha ripreso il gesto pericoloso, che ricorda quello di Sharon Stone durante la famosa scena dell’interrogatorio di Basic Instinct.

La Ferrari ha superato brillantemente l’imbarazzo commentando l’accaduto a Un giorno da pecora ridimensionando il paragone con la bellissima attrice di Hollywood, e poi ha voluto precisare: “Sharon Stone in quella scena non indossava l’intimo… Io invece preferisco tutelare la salute e la pulizia igienica”.

Ha quindi chiuso la questione: “È capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata”, ha ironizzato la brillante giornalista. E sul fatto che il suo video abbia avuto un tale successo, ironizza: “È diventato un video virale, stanno usando più il var su quello che in campo agli Europei”.

Paola Ferrari e i suoi look che non passano inosservato

Oltre lo scandalo provocato dall’abito chemisier nero, i look della giornalista sportiva hanno fatto la storia, come il mini dress di paillettes indossato per i suoi 58 anni.

Intramontabile è anche il tubino fucsia, colore scelto anche da Letizia di Spagna e Kate Middleton, che la Ferrari ripropone in versione lunga e fasciante sul red carpet.

Un altro outfit che non è passato inosservato è l’abito orientale in seta verde indossato alla Mostra di Venezia nel 2019 o il lungo vestito nero con spacchi sui fianchi davvero audaci.