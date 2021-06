Moto contro guard rail: tragico scontro nella notte

Drammatico incidente per un centauro che con la sua moto è andato a schiantarsi contro il paracarro di protezione. Nulla da fare per il conducente

L’episodio è avvenuto nella notte di ieri, mercoledì 16 giugno, verso l’1.30.

L’uomo, un quarantenne del nord Italia, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere violentemente contro il guard rail di sicurezza.

Sul posto sono arrivate immediatamente ambulanza e auto medica, ma per il povero centauro tutti i soccorsi sono stati inutili. Era morto sul colpo.

I carabinieri di zona, giunti anch’essi sul luogo della tragedia, si sono messi al lavoro per capire e ricostruire quanto successo.

L’incidente mortale a San Giuliano Milanese, moto distrutta

Lo scontro fatale è successo nel paese alle porte di Milano, precisamente in Via Emilia, in corrispondenza della rotonda che porta al centro commerciale Le Cupole.

A perdere la vita M.C.S., 49enne noto nell’hinterland, poichè titolare di un bar a San Donato Milanese.

A soccorrerlo sono intervenuti gli operatori dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza con i loro mezzi, tentando una disperata rianimazione.

I medici e paramedici non hanno però potuto che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo in seguito al violentissimo scontro frontale. I traumi e le ferite riportati erano troppo gravi.

Nell’incidente, dopo i primi accertamenti, non risultano altri veicoli coinvolti.

I militari dell’Arma di San Donato Milanese, nel frattempo, si sono messi in moto per chiarire la dinamica e la causa della disgrazia, che al momento sono ancora ignote.

Si propende, tuttavia, per una perdita di controllo della motocicletta, forse a seguito di un malore del conducente, ma non si trascura nessun’altra ipotesi.

Questo è il secondo incidente stradale nel giro di pochi giorni: il 13 giugno, un ragazzo di soli 29 anni era morto in circostanze tragicamente simili. Con la sua moto Yamaha si era schiantato, per cause ancora sconosciute, contro un’auto. Anche in quel caso era risultato vano l’intervento dei soccorritori.