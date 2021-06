Stop alla mascherina, c’è la data: l’annuncio del governo

Si va verso lo stop alla mascherina: il governo vuole eliminare l’obbligo di indossarla. Scopriamo quando sarà possibile.

Un altro passo verso il ritorno alla normalità: con i numeri sui contagi da Coronavirus sempre più in calo e la campagna di vaccinazione che procede spedita, il governo punta all’addio alla mascherina.

L’Italia, sempre più colorata di bianco, si accinge a seguire l’esempio degli altri Paesi. In Francia, infatti, da oggi non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Identica decisione per la Spagna e lo stesso farà anche la Germania.

L’ipotesi sembra trovare concretezza anche a Palazzo Chigi, nonostante l’intenzione del Presidente del Consiglio sia quella di prorogare lo stato di emergenza per il Coronavirus oltre la scadenza del 31 luglio.

Addio alla mascherina: dove e quando non sarà più obbligatoria

La data decisiva potrebbe essere quella del 15 luglio. Il piano del governo prevede di eliminare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto dalla metà del prossimo mese. Decisione voluta anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza, tra i più rigoristi nel prendere le iniziative.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Speranza (@robertosperanza79)

Resterà, comunque, la necessità di utilizzare la mascherina in caso di assembramenti e dove non sarà possibile rispettare le distanze. In sostanza non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina sempre, ma sarà comunque necessario averla con sé per poterla indossare all’occorrenza.

–> Leggi anche Covid, medico positivo continua a lavorare in studio

–> Leggi anche Incontenibile D’Urso: la notizia inaudita spiazza tutti

Su questa iniziativa si è espresso anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Gli studi ci dicono che in una situazione epidemiologica sotto controllo come quella dell’Italia, la possibilità di contagio all’aperto, con la metà della popolazione vaccinata almeno con la prima dose, è quasi nulla”.

–> Leggi anche Massimo Giletti contro tutti: il giornalista si sfoga

Della stessa opinione anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che commenta così sul suo profilo Facebook: “Togliere la mascherina all’aperto a partire da questa estate è l’obiettivo del governo, ed è vicino. Adesso che i numeri ci dicono che stiamo superando la crisi sanitaria, bisogna accelerare”.