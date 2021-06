Cristel Carrisi: novità sorprendenti per la figlia di Albano e Romina

“E non ci fermeremo qui”! Cristel Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, annuncia importanti novità che riguardano lei e la sua famiglia allargata.

Quando si dice, buon sangue non mente: Cristel Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power si è fatta largo nel panorama artistico, come cantante e compositrice. Stufa, però, della notorietà e del continuo paragone con altre star, ha di recente dichiarato di voler prendere una lunga pausa dai social. Dopo tutto l’artista ha altro a cui pensare, con l’arrivo di novità sorprendenti nella sua vita.

E non solo: il nuovo colpo di scena nell’esistenza di Cristel Carrisi, si riferisce anche alla sua famiglia allargata. Dopo le varie ondate di gossip e veleni tra i genitori e soprattutto tra Albano e Loredana Lecciso, Cristel si concede un po’ di meritato relax. Con il suo amore, Davor Luksic, si gode la sua vita in Croazia e afferma pubblicamente: “E non ci fermeremo qui!”.

Cristel Carrisi: cosa bolle in pentola per lei? Ecco chi è il sexy marito della cantante

34 anni, bello e ricco: ad occhio e croce il sexy marito di Cristel Carrisi non sembra avere così tanti difetti. Ma chi è esattamente Davor Luksic e come ha rubato il cuore della figlia di Albano e Romina? Seppur poco conosciuto in Italia, il marito di Cristel è un importantissimo uomo d’affari croato. I due si sono conosciuti a New York nel 2012 e da allora non si sono più lasciati. Sempre più innamorati si sono poi sposati nel 2016.

Soltanto due anni dopo il matrimonio, Cristel Carrisi rimane incinta del primo bebè: il piccolo si chiama Kai ed è la gioia di mamma e papà, ma soprattutto dei nonni. Vivendo in Croazia non è molto facile vedersi, ma Albano e Romina confermano di ricorrere tutti i giorni alle videochiamate per rimanere in contatto con figlia e nipotino.

Ma Cristel Carrisi, non si ferma e nel 2018 nasce la piccola Cassia Ylenia. Commovente l’omaggio che la cantante ha fatto alla sorella scomparsa, cui era molto legata. E oggi? Quali altre novità ci sono nella vita di Cristel? Felicissima ha annunciato di essere incinta per la terza volta! Lei e il marito Davor desiderano non conoscere il sesso del nascituro fino al fatidico evento. Auguri!