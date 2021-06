Diletta Leotta, la sua borsa spopola sul web: il prezzo è da capogiro

Diletta Leotta fa impazzire il web con la sua borsa super griffata. Ma quanto costa? Scopriamo i dettagli.

E’ delle ultime ore l’indiscrezione che vede Diletta Leotta lontana da Dazn la prossima stagione. Sembrerebbe che la giornalista e conduttrice non abbia rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più la protagonista indiscussa dell’emittente.

La Leotta è tra i personaggi più trend del momento. Sempre alla moda, la bella conduttrice siciliana ama sfoggiare look che mandano in tilt i suoi tantissimi fan. Ma a rimanere a bocca aperta non è solo il pubblico maschile.

Il suo stile ed i suoi accessori di moda fanno sognare anche tantissime donne. L’ultimo suo gioiello che sta spopolando sul web in queste ore è una delle borse più amate del momento. Si tratta di una vera e propria sciccheria, griffata Dior, che sta facendo impazzire l’universo femminile.

Quanto costa la borsa Dior di Diletta Leotta?

E’ una delle ultimissime nate e create dalla maison Dior, con il nome di Lady D-Lite. Si tratta della rivisitazione moderna della Lady Dior, il modello più amato dalle donne di tutti i tempi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Savina Chow (@savina_chai)

Quest’ultima versione rappresenta un omaggio ancor più esplicito a colei cui fu ispirata per la prima volta: Lady Diana.

La borsa si presenta interamente ricamata, in perfetto stile Dior, con tinte di colori e decori finemente variegati. Come appare nella foto mostrata in una delle sue ultime uscite pubbliche, che non ha lasciato indifferenti i fan: bella e raggiante, mentre sfoggia la sua Lady D-Lite.

Un dettaglio importante che non passa inosservato è il prezzo: la cifra oscilla tra i 3600 euro e i 4000 euro, a seconda della personalizzazione che caratterizza il modello. Proprio questa cifra ha scatenato alcune polemiche tra i follower che hanno criticato, in un momento di crisi come quella attuale, il suo ostentare oggetti di valore. Aspetto che viene sottolineato per tanti altri personaggi dello spettacolo e della televisione.