Ludovica Pagani sta condividendo scatti memorabili direttamente da Mykonos: la bella influencer questa volta sorprende tutti con una scollatura spettacolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)







Con l’arrivo della bella stagione, influencer e vip hanno iniziato a mostrare i loro incredibili fisici con costumini di tendenza. Ludovica Pagani è già in vacanza: la nativa di Bergamo ha scelto Mykonos come meta per rilassarsi. Dalla splendida isola della Grecia, la 25enne sta postando scatti incredibili sui social network. Per chi non la conoscesse, la classe 1995 è una delle star italiane del web (e anche dei teleschermi) e vanta ben 2,7 milioni di followers su Instagram.

Dotata di una bellezza disarmante e di un corpo praticamente senza difetti, la Pagani riesce sempre a conquistare l’interesse dei seguaci e non condividendo fotografie sempre più bollenti. Questa volta ha sorpreso tutti con una scollatura vertiginosa.

Ludovica Pagani, scatto da urlo: la scollatura fa impazzire i followers

Ludovica Pagani è in vacanza a Mykonos, proprio come Elettra Lamborghini. Le due ragazze si stanno sfidando a suon di scatti da capogiro in cui mostrano forme da fantascienza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

La Pagani, per il suo soggiorno, ha ovviamente optato per una struttura meravigliosa. Stando a quanto si ammira nella sua foto, la sua stanza è dotata di un balconcino panoramico che lascia tutti con il fiato sospeso. La bellezza di quei posti è ben nota, proprio come quella che possiede la bergamasca. La foto di questa sera ha già raccolto numeri incredibili, inanellando in breve tempo 70mila likes e più di 200 commenti.

–> LEGGI ANCHE ELISABETTA GREGORACI UNA SIRENA IN COSTUME: CHE BOMBE – FOTO

–> LEGGI ANCHE MICHELA QUATTROCIOCCHE, IL BIKINI E’ ILLEGALE: FORME IN BELLA MOSTRA – FOTO

Ludovica, sul terrazzino, indossa un top estremamente scollato che lascia intravedere il suo incredibile décolleté. La 25enne ha conquistato le prime pagine dei quotidiani del gossip per la sua presunta relazione con il calciatore della Roma El Shaarawy. I fan tempo fa le chiesero quale fosse il suo tipo ideale e lei postò come risposta una fotografia dell’esterno offensivo.