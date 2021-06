Alex Zanardi, un anno fa, fece un tragico incidente mentre girava con la sua handbike: come sta oggi l’ex pilota di Formula 1.

Alex Zanardi è stato un pilota di Formula 1 correndo con la Jordan, la Minardi, la Lotus e la Williams. Il nativo di Bologna è stato campione CART nel 1997 e nel 1998 e campione italiano superturismo. Il grave incidente in Germania sul circuito di Lausitz pose fine alla sua carriera: questo fu il male minore dal momento che il pilota stava per morire. Dopo una quindicina di interventi chirurgici, l’emiliano lasciò l’ospedale.

Dopo il tragico incidente, Zanardi iniziò a praticare discipline per atleti disabili e intraprese una nuova carriera nel paraciclismo correndo in handbike. Il classe 1996 raggiunse subito i massimi livelli e raccolse diversi successi importanti. Lo scorso anno, Alex stava nuovamente per morire: il bolognese fu travolto da un camion mentre correva in strada con la sua handbike. Dopo un operazione di tre ore e un ricovero in terapia intensiva, l’ex pilota non ha mollato nemmeno questa volta.

Alex Zanardi, un anno fa il terribile incidente: le sue condizioni

Per Zanardi è stato un anno molto complicato: il 21 luglio fu trasferito all’ospedale di Lecco, prima di essere colpito da un’infezione (fu trasferito quindi al San Raffaele di Milano). Dopo numerose operazioni, Alex è stato trasferito all’ospedale di Padova e dal 27 aprile si trova al San Bortolo di Vicenza. Proprio qui ha avuto inizio la sua riabilitazione.

Secondo quanto svelato da ‘La Repubblica”, Zanardi è vigile ma l’interazione è ridotta al minimo. Il figlio Niccolò ha parlato delle condizioni del padre. “Come sta? Non lo sappiamo. Nessuna novità, niente di niente. Noi non perdiamo le speranze, la fibra è buona“, ha spiegato.

Il direttore Franco Chioffi ha inoltre aggiunto altri aggiornamenti. “Adesso Zanardi è fuori dal letto, lo hanno messo in poltrona“