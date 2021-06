Caso Ares Gate: noto produttore tv indagato dai pm

Nato a settembre dell’anno scorso, dopo le mezze confessioni fatte da due concorrenti del Gf Vip 5, l’Ares Gate giunge a una svolta clamorosa

La bomba mediatica di inizio autunno 2020 scoppia quasi per caso, complice una serie di confidenze che si fanno Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, due concorrenti del reality show durante la diretta notturna.

Quello che i microfoni intercettano è inquietante: “Non credo sia suicidio o meglio, credo si tratti d’istigazione al suicidio” dice Rosalinda Cannavò (vero nome della Del Vesco) e anche il collega esprime i suoi dubbi: “anche a detta di persone che lo conoscevano bene, ho sentito varie ipotesi”.

Stanno parlando della morte di Teodosio Losito, ufficialmente per suicidio, avvenuta l’8 gennaio del 2019.

I due ragazzi si spingono oltre, facendo allusioni non troppo velate sull’identità della persona che avrebbe spinto lo sceneggiatore di grandi successi Mediaset, come L’Onore e Il Rispetto, a togliersi la vita.

Scoppia un putiferio. I maggiori salotti televisivi, quelli di Barbara D’Urso su tutti, danno ampio spazio alla vicenda che ha dei risvolti incredibili: Gabriel Garko, in passato legato a una relazione con la Cannavò, smentisce tutto come una “favola” e fa coming out proprio al Grande Fratello. “Un segreto di Pulcinella”, spiegherà.

Nell’occhio del ciclone finisce la casa di produzione Ares Film, che diffida la D’Urso dal continuare a occuparsi della faccenda.

Il titolare e fondatore assieme a Losito, concede la sua unica intervista a Non E’ L’Arena di Massimo Giletti. Qui ammette di aver creato storie d’amore a tavolino tra gli attori ma smentisce categoricamente che si trattasse di una setta e soprattutto il suo coinvolgimento nella morte dell’ex compagno.

La Procura di Roma però non si accontenta e per mezzo del pm Carlo Villani apre un’inchiesta sul suicidio dell’autore Mediaset. Ora la svolta, incredibile.

Ares Gate: indagato Alberto Tarallo

Inizialmente a carico di ignoti, l’inchiesta è nel frattempo proseguita e sono stati sentiti come persone informate dei fatti numerosi personaggi tv: dalla già citata Del Vesco a Massimiliano Morra, da Gabriel Garko a Giuliana De Sio, tutti attori Ares.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Non è l’Arena (@nonelarena)

Come riferisce l’Ansa, il produttore televisivo e fondatore Ares Alberto Tarallo risulterebbe ora indagato dalla Procura di Roma per il reato di istigazione al suicidio in merito al decesso di Teodosio Losito.

–> Leggi anche Albano Carrisi sulla scomparsa della figlia Ylenia: “Non lo dirò mai”

–> Leggi anche Ylenia Carrisi, luci e ombre sulla figlia di Albano e Romina: “Un mistero”

La decisione sarebbe stata presa nella giornata di ieri a seguito di acquisizioni documentali da parte della Guardia di Finanza, voluti dal Tribunale di Roma.