Cade da cavallo: gravissimo un bambino di 12 anni

Pauroso incidente per un bambino dodicenne: il suo cavallo imbizzarrisce e lo fa cadere a terra. Sul posto l’elisoccorso in suo aiuto

Grande paura ieri pomeriggio in un maneggio, dove erano in corso degli allenamenti per delle gare di equitazione. Un ragazzino è stato disarcionato dal suo cavallo, che poi è caduto a sua volta finendogli addosso.

I presenti all’incidente hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto con l’ausilio dell’elisoccorso.

Il bambino è stato trovato a terra, non cosciente, dai soccorritori, che hanno subito intuito la gravità di quanto successo. Per lui è stato predisposto, quindi, il trasporto d’urgenza alla struttura sanitaria più indicata.

Il cavallo imbizzarrito: ignote le cause

Il disarcionamento è avvenuto ieri pomeriggio, verso le sei di sera, in un maneggio di Ornago, paese della provincia di Monza e Brianza.

A chiamare gli operatori dell’Azienda regionale emergenza urgenza sono state le persone presenti al momento, avvisandogli di una grave caduta da cavallo. I sanitari si sono subito messi in moto, arrivando sul posto con l’elicottero.

Inizialmente ritenuto un intervento da codice giallo, purtroppo la situazione del ragazzo, incosciente, è peggiorata, diventando ben presto da codice rosso. Si è provveduto al trasporto dell’infortunato, quindi, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per mezzo dell’elisoccorso.

A causa della caduta e in seguito allo schiacciamento da parte dell’equino, il giovane ha riportato numerosi traumi e diverse fratture.

Come riferito da Fanpage.it, al momento il cavallerizzo non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici stanno effettuando ulteriori esami volti a escludere eventuali lesioni interne, sfuggite durante le concitate fasi di primo soccorso.

Al maneggio di Via Banfi ad Ornago, intanto, i carabinieri della compagnia di Monza sono al lavoro per riuscire a capire le esatte dinamiche dell’incidente e come mai l’animale si sia imbizzarrito, provocando la caduta del cavaliere con le sue drammatiche conseguenze. Al momento le cause risultano ignote, in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle forze dell’ordine.