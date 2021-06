Diletta Leotta e il mistero sul contratto Dazn: “Vogliamo giornalisti, non veline!”

Diletta Leotta non smette di far parlare di sé e questa volta, la liaison con il bell’attore turco Can Yaman, non c’entra. La conduttrice lascerà Dazn?

“Vogliamo giornalisti, non veline!” è la frase bomba sul contratto più discusso nel mondo dello spettacolo, quello di Diletta Leotta con Dazn. Si era infatti vociferato nei giorni scorsi, che la popolare conduttrice, non fosse la più benvenuta in casa Dazn. Ma cosa è successo esattamente? La giornalista e l’azienda fanno finalmente chiarezza.

Certo un nome è già da tempo sulla bocca di tutti ed è quello di Giorgia Rossi. La nota conduttrice di programmi sportivi su Mediaset, ha lasciato ufficialmente l’emittente di Cologno Monzese. E dove andrà ora? Proprio a Dazn! Oltre a Diletta Leotta, quindi, la piattaforma potrebbe contare un’altra bionda esplosiva, ma la situazione non è così semplice. Secondo i rumors la Leotta sarebbe alquanto infastidita dall’arrivo della Rossi. Diletta cederà quindi alla collega il suo posto di regina del calcio?

Diletta Leotta: dalle coccole con Can sullo yacht al mistero sul contratto Dazn

Paparazzi e haters sul web, continuano a dare il tormento a Diletta Leotta. Beccata sugli spalti dell’Olimpico, nella partita Italia-Turchia, la nota conduttrice tifava con accanto il suo Can Yaman. Prosegue la loro storia d’amore, una tra le più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Ma dalle coccole con Can sullo yacht in vacanza, la Leotta deve affrontare la spinosa questione Dazn. Ci sarà o no un rinnovo del suo contratto?

Su internet sono volati non pochi insulti riferiti a Diletta Leotta. Invettive alle quali l’azienda Dazn, ricordiamo il colosso in streaming dello sport in tv, ha prontamente risposto. In particolare, qualche hater ha volgarmente offeso la Leotta in quanto donna e professionista.Le hanno dato della “velina” quando invece sulla piattaforma sportiva si vorrebbero vedere dei veri “giornalisti”. Dazn ha replicato, difendendo l’operato di Diletta. Ma il suo contratto sarà rinnovato?

La conferma tanto attesa dai fan di Diletta Leotta e dagli appassionati di sport, arriva sui canali social della conduttrice e della stessa azienda Dazn.Entrambi hanno pubblicato un post con la bella giornalista sorridente e pronta per una nuova sfida.

Una nuova emittente in vista? No: la Leotta è carica per la nuova stagione di calcio che la vedrà, come sempre, dietro i microfoni di Dazn.