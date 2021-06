Jessica Melena, ecco cosa sognava prima di conoscere Immobile

Jessica Melena, spazio in questi giorni nel tifo della nazionale azzurra. Ma prima di sposare Ciro Immobile voleva fare la criminologa.

Classe 1990, Jessica Melena è nata il 17 luglio a Bucchianico, in provincia di Chieti.

Tutti la conoscono come la bellissima moglie di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della nazionale italiana, con la quale è impegnato in questi giorni all’Europeo.

Jessica e Ciro si sono sposati il 23 maggio del 2014 e dal loro amore sono nati tre figli: Michela nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019.

Coppia bellissima e affiatata, i due amano farsi dediche anche sui social, cosa che i fan apprezzano molto. Tra le ultime il messaggio di Jessica per il marito in occasione della prima partita agli Europei quando in un post ha scritto: “Gol e assist. Grande amore mio”.

Jessica è molto attiva nel seguire le vicende calcistiche di Immobile, deliziando spesso i fan ( anche quelli del marito) con scatti spontanei che mettono in risalto la sua bellezza.

Jessica Melena, prima di Ciro la criminologia

Lunghi capelli castani e grandi occhi scuri da cerbiatta, Jessica avrebbe avuto un futuro diverso se non avesse incontrato Ciro Immobile.

Dopo il diploma infatti, si è trasferita a L’Aquila per studiare nella facoltà Di Scienza delle Investigazioni con il sogno di diventare criminologa, sogno però poi abbandonato dopo l’incontro con il suo grande amore.

Nel passato di Jessica ci sono anche molte partecipazioni a concorsi di bellezza, e la vittoria della corona a Miss Mediterraneo.

Nel 2017 ha anche partecipato al docu- reality sulle mogli dei calciatori, “Le Capitane”.

Jessica Melena è anche molto seguita su Instagram, dove conta quasi un milione di follower.

Sul suo account, la Melena pubblica sopratutto immagini legate alla sua famiglia, il marito e i tre figli, ai quali è molto legata.