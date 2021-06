Strage funivia, l’incredibile video dell’incidente e l’ira sui social

Strage funivia, l’incredibile video dell’incidente è stato diffuso dal tg3. L’ira sui social e in politica: “Che senso ha mostrarlo?”.

E’ stato condiviso dal Tg3 il, in cui il 23 maggio sono morte 14 persone.Nelle immagini si vede chiaramente la cabina con a bordo 15 persone tra cui il piccolo Eitan, unico sopravvissuto, che si avvicina lentamente alla stazione di arrivo Mottarone. All’improvviso si impenna e scivola all’indietro, sempre più veloce, fino allo schianto contro un pilastro e la caduta nel vuoto:Il mezzo, dopo la rottura della fune, precipita nel vuoto ma l’impatto a terra non si vede perché avviene dietro a un rilievo montuoso. Il video è stato registrato dai carabinieri riprendendo un monitor ed è agli atti dell’inchiesta.

Nelle immagini interne alla stazione si vede l’addetto, in attesa per l’arrivo della cabina, alzare per un attimo la testa, capendo che qualcosa non funziona come dovrebbe. La fune si spezza, la cabina precipita e l’uomo corre a chiamare i soccorsi.