Viaggi all’estero e Covid: novità per chi torna da questi paesi

Viaggi all’estero: aria d’estate sì, ma con il Covid 19 potremo tornare alla normalità? Speranza firma novità per chi torna da questi paesi.

Il Covid 19 non ha portato soltanto morte fisica, ma anche sfinimento a livello psichico. Ecco perché abbiamo tutti e per davvero, bisogno di una vacanza. Ma cosa succederà per i viaggi all’estero? Potremo realmente tornare alla normalità o dovremo sacrificare l’ennesima estate? Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha cercato di fare chiarezza.

Per i viaggi all’estero, infatti, ci saranno nuove norme e indicazioni da seguire. Il tutto per non permettere alla troppa leggerezza di una meritata vacanza, di rovinare il lavoro incessante della campagna vaccinale. I vaccini continuano ad essere somministrati a milioni di italiani, ma ci sono in ogni caso, delle novità per chi torna da determinati paesi.

Cosa cambierà per i viaggi all’estero? Il Green pass ci salverà? Ecco la lista nera dei paesi a rischio

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che fa più chiarezza su cosa cambierà per i viaggi all’estero. Viene consentito l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e anche da Stati Uniti, Canada e Giappone. È invece vietato l’ingresso in India, Bangladesh e Sri Lanka. La variante Delta, infatti, continua a spaventare tutti.

Per questo motivo e per la sua forte incidenza in Gran Bretagna, Speranza ha reso noto che verrà imposta una quarantena con obbligo di tampone per chi torna dal Regno Unito. Il Green pass ci salverà (anche la vacanza)? La certificazione più desiderata del momento, permette i viaggi all’estero nei Paesi dell’UE. Ma per ottenerla, occorre essere vaccinati oppure guariti dal Covid, per esempio. Inoltre, viene richiesto anche l’esito negativo del tampone.

Tramite piattaforma on line, la certificazione che riporterà i dati del richiedente, arriverà direttamente per mail o per sms. Ricordiamo che anche per i vaccinati con la prima dose di AstraZeneca e poi con la seconda di altro vaccino, sarà ugualmente possibile ottenere il Green pass europeo. Insomma, i nostri viaggi all’estero dovrebbero cominciare ad essere più sicuri.

Ciononostante, i governi si appellano ancora una volta al senso civico dei cittadini e dei viaggiatori, al fine di non vanificare il difficile lavoro del personale sanitario. La campagna vaccinale continua anche in vacanza, così come deve continuare la massima attenzione nei confronti di se stessi e del prossimo.