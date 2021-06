Armato di coltello, crea il panico tra i passanti: arrestato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato all’ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo, originario del Ghana, armato di coltello è stato ferito all’inguine da un proiettile esploso da un agente della Polfer nel tentativo di fermarlo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale, ma non risulta che stia rischiando la vita.

Il fatto è accaduto ieri sera verso le 19, nei pressi dell’uscita della stazione di via Giolitti a Roma. L’uomo è stato avvistato da un addetto alla vigilanza della stazione Termini. I momenti tragici sono stati ripresi in alcuni video dai passanti, in cui si vede l’uomo aggirarsi con un coltello da cucina in mano salendo anche su degli scooter. Infine si vedono i poliziotti avvicinarsi con i manganelli e poi l’agente che spara.

“L’intervento di ieri sera alla stazione Termini che ha visto diversi agenti impegnati a rendere inoffensivo un pluripregiudicato che, in evidente stato di alterazione, ha minacciato diverse persone brandendo un coltello, ripropone con urgenza il tema delle pistole ad impulsi elettrici da destinare alle forze dell’ordine”. Questo è ciò che sostiene il portavoce dell’associazione nazionale funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti.

SCANDALO A ROMA: BAGNO NUDA NELLA FONTANA DI PIAZZA COLONNA

Inizia l’estate e nella capitale, pare, che ogni anno si apra una sfida per chi riesce a fare il bagno più stravagante nel centro della città.

Una donna senza vestiti ha deciso di tuffarsi nella fontana di Piazza Colonna, di fronte a Palazzo Chigi. Disinteressandosi completamente dei passanti, delle transenne e delle forze dell’ordine presenti sul luogo, ha deciso di rinfrescarsi nella vasca della fontana risalente al 16° secolo.

La ragazza è stata avvistata sabato mattina verso le 11 mentre sguazzava nell’acqua. Al termine del bagno è uscita iniziando a rivestirsi. Nel frattempo sono sopraggiunti i poliziotti del Commissariato Trevi che hanno fatto scattare la contravvenzione.

Nessuno conosce l’identità della nuotatrice senza veli. Sul web i video della sua impresa sono già diventati virali, alcuni la chiamano sirenetta in modo divertente. Altri invece non hanno accolto bene questa impresa e hanno parlato di degrado della capitale che ormai ha raggiunto livelli intollerabili.

I bagni nelle fontane, ormai evento noto nell’estate romana, continuano a far parlare l’opinione pubblica.