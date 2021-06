Romina Power ed il ricordo di quel lutto devastante: “Era vita pura”

La grande artista internazionale Romina Power tra grandi successi e incredibili dolori nel corso della sua lunga e fortunata carriera.

E’ nel mondo dello spettacolo fin da quando era giovanissima. Ragazza dal talento precoce, ha bruciato tutte le tappe.

Romina Power nasce a Los Angeles il 2 ottobre del 1951, figlia di due icone di Hollywood: Tyrone Power e Linda Christian. Il padre decide di chiamarla così in onore della sua città del cuore: Roma.

La sua carriera d’attrice inizia a soli 13 anni e nei successivi 4 girerà ben 14 pellicole, in generi diversi. Nel 1967, sul set del musicarello Nel Sole, l’incontro che le cambierà la vita con Albano Carrisi, giovane cantante sulla cresta dell’onda.

L’amore è travolgente e il 29 luglio 1970 i due convolano a nozze. Dalla loro unione nasceranno quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e l’ultimogenita Romina Jr. Il connubbio della coppia è pressochè totale sia a livello sentimentale che professionale.

Negli anni che seguono sfornano dei classici della canzone italiana, come Ci Sarà, con il quale vincono Sanremo nel 1987 e l’intramontabile Felicità.

Ma la vita sembra quasi volerle mostrare il conto per tanto successo e gioia familiare. L’intera vita di Romina è infatti funestata da dolorosi lutti e perdite importanti.

Perde ad appena 7 anni il padre, colpito da infarto nel 1958 sul set spagnolo di Salomone e la Regina di Saba. Poi nel 1993, il lutto che la segnerà inesorabilmente per tutti gli anni a venire, quando la primogenita Ylenia scompare misteriosamente la notte di Capodanno. Non verrà mai più ritrovata, nonostante la cantante creda sia ancora viva.

Un ennesimo dolore lancinante per Romina Power

Purtroppo il matrimonio con Al Bano non resiste a questa tragedia e i due si lasciano, mantenendo buoni rapporti per i figli rimasti. Il destino ha in serbo per lei, però, altri difficili momenti: perde le persone a lei più care, quasi una dopo l’altra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Nel 2011, dopo essersi riconciliata con lei ed averla accudita per tre anni, viene a mancare l’adorata madre Linda per un tumore al colon.

E’ però nel dicembre 2019 che la Power ha i lutti più tremendi, “devastanti”, dice. Agli inizi del mese muore infatti la suocera Yolanda Carrisi, per lei una seconda madre, da sempre al suo fianco: “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore”.

La vigilia di Natale dello stesso anno, l’artista, che nell’ultimo periodo si è avvicinata moltissimo alla filosofia buddista, riceve l’ennesimo colpo. Muore il suo guru e psicologo americano Richard Alpert, fatto che la segna profondamente.

–> Leggi anche Albano Carrisi sulla scomparsa della figlia Ylenia: “Non lo dirò mai”

–> Leggi anche Cristel Carrisi: novità sorprendenti per la figlia di Albano e Romina

Il suo messaggio, commovente, per ricordarlo, trasuda comunque della positività: “Lui era amore. Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione”.