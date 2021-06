Chi è la compagna di Francesco Acerbi? Tutto su Claudia Scarpari

Francesco Acerbi è sentimentalmente legato a Claudia Scarpari: scopriamo insieme qualcosa in più sulla donna che ha conquistato il calciatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)







Francesco Acerbi è uno dei difensori italiani più forti: il calciatore della Lazio è stato convocato anche da Roberto Mancini per Euro 2020. Il classe 1988 non ha avuto un passato facile: nel 2013, a causa di un tumore al testicolo, fu sottoposto ad un intervento chirurgico. Dopo alcuni mesi, alcuni controlli medici scoprirono il ritorno del male. L’ex Sassuolo si sottopose ad un nuovo ciclo di cure e finalmente riuscì a sconfiggere il tumore.

Francesco è sentimentalmente legato a Claudia Scarpari. I due si conobbero in strada nel corso della scorsa estate, proprio dopo il primo lockdown. La ragazza non amava il calcio ma da quando ha conosciuto il suo Acerbi ha visto tutte le sue partite.

Francesco Acerbi con chi sta? Tutto su Claudia Scarpari

Claudia Scarpari ha conquistato il cuore di Francesco Acerbi in spiaggia, proprio lo scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

I due sono molto affiatati: tra stories su Instagram e post condivisi dal calciatore, il loro legame appare molto forte. Proprio qualche giorno fa, il difensore scrisse sui social un posto alquanto emozionante. “Quando si ha la fortuna di incontrare l amore della tua vita. Claudia non è soltanto la mia donna ma anche un’ amica, dove nei momenti di difficoltà è pronta ad ascoltarti, a darti una parola di conforto, a darti sostegno, a darti forza. Sei speciale in tutto quello fai. Hai la capacità di rendermi felice e ho la fortuna di starti accanto. Sei unica. Ti amo da morire”, si leggeva.

–> LEGGI ANCHE SARA CROCE, LA FOTO FA IL GIRO DEL WEB: SCOLLATURA INDIMENTICABILE

–> LEGGI ANCHE CHIARA FERRAGNI IRRESISTIBILE: BRINDA SU INSTAGRAM AL SUO NUOVO TRAGUARDO

Claudia è anche in dolce attesa: nelle ultime foto postate online è possibile ammirare il suo pancione in crescita. Non ci sono molte informazioni sulla donna: anche il suo profilo Instagram è privato. Dopo essersi conosciuti, i due non si sono più separati: la Scarpari si è trasferita proprio a Roma.