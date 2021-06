Chiara Ferragni inarrestabile: brinda su Instagram al nuovo traguardo

Chiara Ferragni inarrestabile. Dopo l’entrata nel consiglio di amministrazione di Tod’s, un nuovo successo per l’influencer che festeggia.

La bionda influencer più famosa d’Italia non sbaglia un colpo, e dopo i recenti successi ne raggiunge subito un altro.

Dal blog alla quote di Tod’s, la giovane mamma di Leone e Vittoria e moglie di Fedez, di strada ne ha fatta.

La storia di The Blonde Salad inizia nel 2009, quando la Ferragni decide di aprire il blog, per poi affermarsi su Instagram come influencer più famosa d’Italia.

I successi raggiunti da Chiara nel corso della sua esperienza lavorativa sono davvero importanti: ha presentato il suo progetto The Blonde Salad a Harvard, la prestigiosa università americana, tenendo anche una lezione. Poi, è entrata nel consiglio di amministrazione di Tod’s, nominata da nientedimeno che da Diego Della Valle. E ora Chiara ha segnato un altro goal importante, che ha deciso di festeggiare su Instagram insieme ai suoi follower.

Chiara Ferragni inarrestabile, “Ora sono il boss di me stessa”

Chiara Ferragni ha acquisito tutte le quote della sua società Tbs Crew Srl.

L’annuncio è arrivato proprio da Chiara, che non ha perso tempo e ha brindato su Instagram al nuovo successo: “Ora sono al 100% il boss di me stessa”, ha detto felice l’influencer, che fino ad ora era Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda.

La Tbs Crew Srl non gestisce unicamente il magazine The Blonde Salad: infatti, si occupa anche di consulenze di digital marketing, oltre a essere una talent agency.

In un lungo messaggio, la Ferragni ha voluto ringraziare le famiglie che detenevano il 45% restante della società: “Ringrazio Euriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e successo della società. Auguro ai fratelli Morgese e alla famiglia Barindelli un grande in bocca al lupo per ulteriori progetti di successo”.

La sua è una storia non solo di fama o gloria, ma soprattutto di lavoro e di impegno. Tutto è iniziato con un investimento di 500 euro: una macchina fotografica, un dominio online, e ora, Tbs è un vero e proprio impero. Il segreto del suo successo? La tenacia, la pazienza e anche una comunicazione strutturata tra tendenze e attenzioni verso il pubblico.

La Ferragni è inarrestabile: chissà quale sarà la prossima mossa imprenditoriale.