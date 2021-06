Fedez, di nuovo nella bufera: guai grossi a causa del video “Mille”

Fedez, il rapper è di nuovo al centro di una bufera. L’accusa da parte del Codacons e l’esposto all’Antitrust per il video di “Mille”.

Ancora guai per Fedez. Il rapper milanese finisce nuovamente nella bufera dopo la pubblicazione del videoclip della sua nuova canzone “Mille”. La hit, che sta scalando le classifiche italiane e si prospetta il tormentone dell’estate, conta la partecipazione di Orietta Berti e Achille Lauro e in pochi giorni ha toccato le 7 milioni di visualizzazioni su You Tube.

Secondo il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori il video di Mille conterrebbe pubblicità occulta. Il Codacons avrebbe addirittura presentato un esposto all’Antitrust e all’istituto di Autodisciplina pubblicitaria, chiedendo giuste sanzioni contro Fedez e un’azione per vietare la diffusione del video in tv e sul web, e della canzone sulle radio nazionali, fino a che non sarà eliminato ogni riferimento alla Coca-Cola. Secondo il Codacons il videoclip di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti sarebbe una vera e propria incitazione al consumo di Coca-Cola. Infatti, come si legge nella nota del Codacons, nel video compare in continuazione il marchio Coca-Cola, ben visibile agli occhi degli spettatori ma senza informare gli stessi circa l’inserimento di marchi a fini commerciali all’interno del video.

Il Codacons ammette che tra i credits del video di Mille pubblicato su YouTube siano presenti i riferimenti a Coca-Cola come product placement, ma non compare in sovrimpressione all’inizio del videoclip.