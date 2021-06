Covid Italia, i dati aggiornati del 20 giugno: ecco il bollettino con contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore.

L’Italia, da domani, sarà quasi tutta in zona bianca. Il trend è in discesa ormai da settimane: a preoccupare in questo periodo è la cosiddetta variante Delta. Nel Regno Unito, nonostante la massiccia campagna di vaccinazione, i contagi giornalieri stanno preoccupando il mondo intero. Stando al parere degli esperti, per avere una copertura contro questa variante così preoccupante bisogna ricevere le doppie dosi di vaccino.

Tralasciando la situazione negli altri paesi, guardiamo insieme il bollettino aggiornato di oggi 20 giugno 2021. Il numero dei nuovi contagi scende sotto quota mille mentre il tasso di positività si attesta allo 0.58%.

Covid Italia, il bollettino di oggi 20 giugno

La curva in Italia continua a scendere: stando al bollettino, nelle ultime 24 ore i contagi sono stati sotto quota mille (per la precisione 881). Il tasso di positività resta intorno allo 0,58%.