Elettra Lamborghini, didietro in primissimo piano: che vista – FOTO

Elettra Lamborghini sta davvero esagerando: la nota cantante sta postando scatti incredibili direttamente da Mykonos.

Elettra Lamborghini è sicuramente uno dei personaggi più amati dagli italiani. La nota ereditiera ha da sempre conquistato il pubblico da casa con la sua bellezza sconfinata, le sue curve illegali e la sua simpatia. La classe 1994, quest’anno, ha deciso di trascorrere le sue vacanze a Mykonos. Dalla splendida isola greca, la nativa di Bologna sta piazzando sul web contenuti vietati ai deboli di cuore.

La Lamborghini, tra video bollenti e fotografie spaziali, sta bloccando Instagram. In sua compagnia, inoltre, c’è un’altra bella made in Italy: Ludovica Pagani, influencer e giornalista da 2,7 milioni di followers. Anche un paio di giorni fa, le due ragazze fecero una coreografia su Tik Tok indossando costumini fantastici.

Elettra Lamborghini, didietro in vista: che glutei!

Elettra non è mai banale su Instagram: la cantante condivide scatti sempre più spettacolari e mette in mostra le sue forme spettacolari con una facilità disarmante.

Qualche ora fa ha mandato in visibilio i suoi followers postando una fotografia da urlo. La bolognese indossa un micro bikini con slip a perizoma che mettono in risalto i suoi glutei da infarto. Non a caso la 27enne è chiamata la ‘Regina del Twerking‘ (il ballo sensuale in cui si muove il fondoschiena a tempo di musica). La bella ereditiera non mostra soltanto il suo fisico da crepacuore ma anche i suoi incredibili tatuaggi. La posa è devastante e anche la bellezza del suo viso riesce ad illuminare Instagram.

“Vista incredibile ma il mio c*** dippiù”, ha scritto nella didascalia la cantante anche in lingua inglese. Lo sfondo della fotografia è davvero paradisiaco, ma il primo piano è quello che ovviamente cattura l’interesse dei followers. “Che braa la fotografa”, ha scherzato tra i commenti la Pagani che sta soggiornando insieme a lei. La foto ha raccolto numeri spaziali, inanellando più di 590mila cuoricini.