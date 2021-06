Totti e Ilary, un amore inossidabile: “16 anni di noi!”

Sono assieme da quasi due decenni ma per loro il tempo non passa mai. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato ieri 16 anni di matrimonio

Il loro matrimonio sfata tutti i preconcetti sul binomio calciatore-velina. Un amore che dura da quasi 20 anni e che resiste incrollabile nonostante tutto e tutti.

Francesco Totti, storico Capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi, conduttrice affermata, si conoscono tramite la sorella di lei, Malory. un incontro fugace, ma che colpisce il fuoriclasse come un pugno: si innamora della bella romana immediatamente.

Il ragazzo, è proprio il caso di dirlo, la pressa gentilmente con messaggi dolci e attenzioni e la invita a vederlo in occasione del derby il 10 marzo 2002. Lei inizialmente rifiuta, poi però decide di fargli una sorpresa e si presenta tra gli spalti.

Totti segna, e alzandosi la maglietta mostra una t shirt con una dedica tutta per lei: “6 Unica”. Da quel momento non si lasciano più e nel 2005 si sposano, con la diretta affidata a Sky. Ilary è incinta di 4 mesi del loro primogenito, Christian, al quale poi seguiranno Chanel e Isabel.

Il Capitano ha raccontato, con il suo solito humor, come le ha chiesto di sposarlo: “Avevo riservato un ristorante a Santa Severa. Lei mi disse: “Fino a laggiù?” e io: “Tanto la macchina la porto io quindi si va là”.

Totti e Ilary, cornice romantica per i loro 16 anni assieme

Ieri la coppia ha festeggiato il sedicesimo anniversario di nozze, un vero record, nel campo dello showbiz. L’ex calciatore ha postato un romantico scatto sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Nella foto si vedono i due, abbracciati, lei di spalle con in mano un calice di champagne, lui intento ad osservarla. Sullo sfondo la Capitale al tramonto, suggestiva.

“16 anni di noi!” scrive un innamoratissimo Francesco. I commenti, da parte di tifosi e personaggi noti non si sono fatti attendere: Fiorella Mannoia ha così commentato “Io ho ancora la vostra bomboniera!”.

–> Leggi anche Un amore travolgente: meravigliosa notizia per Luca Argentero e Cristina

–> Leggi anche Jessica Melena, ecco cosa sognava prima di conoscere Immobile

A raggiungerli per la serata a lume di candela sono poi arrivati i loro tre figli, la coppia ha voluto festeggiare con tutta la famiglia questo straordinario traguardo, come spesso hanno fatto anche in passato. Un’unione profonda, che non conosce crisi e si rafforza anno dopo anno. Auguri!