Amadeus e Simona Ventura: grosse novità in arrivo per l’autunno

Amadeus e Simona Ventura alla ricerca di nuove avventure. La prossima stagione televisiva potrebbe regalare grandi sorprese

Quello delle stesure dei palinsesti per la nuova stagione è uno dei momenti più importanti per tutta la Rai. Due personaggi famosi delle reti pubbliche non hanno ancora definito il loro futuro e le prossime settimane saranno cruciali.

Amadeus, il conduttore dei Soliti Ignoti nella prossima stagione avrà due impegni importanti per la sua carriera. Sanremo ed Eurovision, sono due appuntamenti che valgono da soli la stagione intera.

Di queste faccende si sta discutendo e se ne parlerà ancora molto poiché i due programmi non verranno aperti durante la presentazione dei palinsesti Rai la prossima settimana.

In queste ultime ore il nome di Amadeus è stato accostato da diversi giornali all’edizione di Sanremo 2022. Quasi certa invece è la sua conduzione di Eurovision 2022.

Oltre ai progetti citati sopra, pare che il celebre conduttore di Rai 1 voglia rinfrescare la facciata del programma famoso di Fabrizio Del Noce, ovvero Affari Tuoi.

Amadeus in questi giorni ha sperimentato una variazione sul tema di Affari tuoi registrando la puntata numero zero. Sarà un Affari Tuoi Family, nel quale il concorrente giocherà con i pacchi custoditi da parenti e familiari.

Simona Ventura, nuovo programma su Rai 2

Non ci saranno quindi sposi e vip ma una versione più intima per un gioco che dopo le feste natalizie potrebbe sostituire per un po’ di tempo I soliti ignoti in onda su Rai 1.

Il format del programma dovrebbe essere simile a quello delle prime versioni di Domenica In. Nella conduzione del programma, Simona Ventura sarà affiancata da Paola Perego.

La trasmissione attualmente è in fase di studio, ma si starebbe pensando a un caldo talk show domenicale che possa ricordare le edizioni storiche di Domenica In.

I progetti di Amadeus e Simona Ventura sono ancora in fase di elaborazione, pertanto è probabile che non si parli di queste faccende durante la presentazione dei palinsesti Rai, programmata per la prossima settimana.