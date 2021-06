Drammatico scontro nella notte: donna in scooter gravissima

L’incidente tra scooter e auto è avvenuto questa notte verso l’una. Una donna trentenne in gravi condizioni. Indagano i vigili urbani

Lo scontro, praticamente frontale, è stato violento. Coinvolte due donne, una in sella a uno scooter e l’altra alla guida di un’automobile.

La situazione è apparsa immediatamente drammatica e sul posto sono giunti i medici e paramedici del 118 con un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno cercato di stabilizzare la 35enne e l’hanno poi trasportata d’urgenza alla struttura sanitaria più vicina.

Sul luogo della disgrazia sono al momento impegnati gli agenti della polizia locale per capire la dinamica esatta dell’incidente e accertarne le responsabilità.

L’incidente stradale tra il motorino e l’auto alla periferia di Milano

Sono due le persone coinvolte stanotte nello schianto accaduto a Milano, all’incrocio tra Via Giambellino e Via Tolstoj. La vittima più grave è una donna di 35 anni alla guida di una Vespa.

Secondo le prime ricostruzioni dei vigili urbani, i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte su Via Giambellino. In direzione centro la Suzuki guidata da una donna di 26 anni, dall’altro lato la motocicletta della signora 35enne.

Dopo la svolta a sinistra da parte dell’auto, la motociclista sarebbe andata a scontrarsi contro la parte anteriore della vettura, sul lato destro, finendo poi rovinosamente sull’asfalto.

I soccorritori arrivati sul posto hanno subito capito quanto la situazione fosse delicata e hanno predisposto il ricovero all’ospedale Niguarda di Milano per la trentenne, arrivata intubata e in codice rosso.

Alcuni giorni prima un incidente dalle modalità simili è successo sempre a Milano: un anziano di 92 anni, in sella a un motorino, si è infatti scontrato con un’auto in zona Stazione Centrale, tra via Vitruvio e Via Macchi.

Anch’egli in condizioni disperate, è stato portato all’ospedale San Raffaele del capoluogo lombardo, dove si trova tuttora ricoverato per lesioni multiple.

Nel frattempo, in attesa che le condizioni della donna possano migliorare e possa pertanto essere ascoltata, gli agenti cercano di far luce su quanto accaduto.