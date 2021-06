Giovanissima è mamma di 20 figli. L’incredibile storia della blogger russa

La stupefacente vicenda della ragazza sovietica, madre di ben 20 figli in pochissimo tempo. Ecco come vive la super famiglia

Una storia che ha davvero dell’incredibile, quella di Kristina Ozturk, ragazza russa e blogger affermata. Altro che “Otto Sotto il Tetto”, il telefilm cult degli anni Novanta. La 23enne è infatti madre di un vero e proprio piccolo esercito: ben 20 figli.

Kristina è sposata con il magnate turco Galip, e vive in Georgia, a Batumi. La coppia si è conosciuta proprio in questa splendida località turistica sul Mar Nero e l’amore è scoppiato immediatamente.

Entrambi col desiderio di non aspettare troppo tempo prima di avere dei figli, hanno deciso di ricorrere alla maternità surrogata per avere tanti figli nel minor tempo possibile.

Il sogno dei due sposi è quello di arrivare ad avere 100 figli. Un desiderio impossibile per tutti i comuni mortali, ma non per loro: Galip è miliardario grazie al settore dei trasporti e non ha problemi di sorta.

78.000 euro in un anno in tate per i 20 bambini

Gli sposi vivono in una villa a tre piani assieme alla loro nidiata di pargoli, la cui età spazia dai 4 ai 14 mesi. Il primogenito è nato infatti a marzo dello scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kristina Ozturk (@batumi_mama)

La vita familiare è, comprensibilmente, piuttosto dispendiosa, come ha raccontato la blogger in un’intervista. Per darle una mano ad accudire i piccolini hanno assunto 16 tate, per un costo annuale di 78.000 Euro.

Per non parlare degli acquisti monster necessari alla cura dei bambini: 20 confezioni di pannolini e 53 litri di latte in polvere alla settimana.

Roba da far impallidire la famiglia più numerosa d’Europa in carica, i Redford inglesi, genitori di 22 figli avuti, però, naturalmente nell’arco di 30 anni. Nel 2018 avevano giurato di fermarsi, poi, inaspettatamente nel 2019 l’arrivo dell’ultimogenito.

–> Leggi anche 33enne picchia la moglie davanti ai figli. I bimbi la difendono

–> Leggi anche Lilli Gruber e la maternità mancata: la giornalista racconta la verità

Non è finita qui: Kristina, già madre di Victoria, sei anni, avuta dal precedente compagno, non esclude di avere altri figli in modo più tradizionale in futuro anche se, ammette: “Prima ho bisogno di prendermi cura dei miei figli. È difficile essere mamma di 21 bambini quando si è incinta”.