Mara Venier in lacrime: “Giorni non facili”

La conduttrice Rai torna in tv dopo la pausa forzata per problemi di salute. Mara Venier, commossa, ammette il difficile periodo passato

E’ tornata finalmente in studio la Signora della domenica, Mara Venier, dopo i numerosi e gravi problemi di salute avuti nelle scorse settimane.

La bionda veneziana si era infatti sottoposta nei mesi scorsi a un intervento chirurgico per un impianto dentale, durato ben 7 ore.

Qualcosa sfortunatamente è andato storto, causandole una dolorosissima lesione del nervo, per la quale è dovuta ricorrere a un ulteriore intervento che le ha però procurato una paralisi totale al viso, come ha testimoniato tramite i suoi social.

Ciò ha costretto la conduttrice a nutrirsi solo con gelati e cibi liquidi per molto tempo oltre a provocarle insonnia e attacchi di panico per la drammatica situazione.

Come confermato anche dal marito, Nicola Carraro, bisognerà aspettare almeno un mese per capire se Mara recupererà la sensibilità al viso o se sarà necessario un ennesimo intervento.

Nel frattempo la Venier ha deciso di procedere legalmente contro il dentista responsabile di quanto successole e ha dato mandato ai suoi avvocati per intentargli una causa: “Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri di cui ora non posso parlare”.

Domenica In, le lacrime di commozione di Mara Venier

Dopo aver saltato la puntata del 13 giugno, la presentatrice è tornata ieri pomeriggio al timone di Domenica In, visibilmente emozionata.

Ha deciso di aprire la puntata dedicando proprio un pensiero a tutte le persone che le sono state vicine in queste settimane delicatissime e angosciose, scoppiando a piangere nel mentre.

“Voglio cominciare questa domenica ringraziando tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti messaggi da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”

A mostrarle ulteriore solidarietà ci ha pensato Maurizio Costanzo, ospite in collegamento del programma: “Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì”.