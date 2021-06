Camion a fuoco sull’A1,chiusa l’autostrada. Traffico in tilt

Camion a fuoco e 2 vittime nell’incidente avvenuto stamattina sull’A1, tra Piacenza e Fiorenzuola. Autostrada chiusa e traffico in tilt.

Grave incidente stradale questa mattina lungo l’Autostrada A1.

L’incidente ha coinvolto un’auto e due camion, uno dei quali, una autocisterna che trasportava Gpl, ha preso fuoco al km 67 in direzione Milano.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio dal quale proveniva una colonna di fumo nero. Anche i mezzi di soccorso sono intervenuti subito. Grave il bilancio dell’incidente secondo il quale ci sarebbero due vittime, gli autisti dei due camion, e un ferito, un passeggiero dell’auto. A quanto si apprende i due camionisti sarebbero morti prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’incidente ha formato code e rallentamenti in autostrada, che attualmente è chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni.

Traffico in tilt dopo il drammatico incidente stradale.

L’autostrada A1 Milano Napoli, nel tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola in entrambe le direzioni, è chiusa per consentire la risoluzione dell’incendio generatosi in seguito all’incidente.

Attualmente sul luogo dell’evento, avvenuto all’altezza del km 66, è stata realizzata un’area di sicurezza disposta dai vigili del fuoco, per spegnere l’incendio divampato dalla cisterna.

Alle ore 12.30 si registrano 4 km di coda in direzione sud e 5 km di coda in direzione nord, all’interno del traffico bloccato; mentre sono 9 i chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Piacenza sud in direzione di Bologna e 3 i chilometri all’altezza dell’uscita di Fiorenzuola in direzione di Milano.

In corso la distribuzione di bottigliette d’acqua agli utenti in coda, da parte del personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.