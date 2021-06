Khaby Lame inarrestabile: l’influencer ha un nuovo record!

Non si ferma la scalata al successo del tiktoker di Chivasso. Khaby Lame riesce nell’impresa spiazzando tutti: fan e addetti ai lavori

E pensare che è nato tutto per contrastare la noia dei lunghi mesi di lockdown. Invece quel difficilissimo periodo, lui, ragazzo di appena 21 anni, è riuscito a renderlo la sua forza.

Stiamo parlando naturalmente di Khaby Lame, un vero e proprio fenomeno di costume, che in pochi mesi ha raggiunto una fama a livello mondiale, davvero.

L’influencer nasce in Senegal nel 2000, ma si trasferisce ad un anno in Italia con la sua famiglia, andando ad abitare a Chivasso, in una casa popolare.

Il suo primo video su Tik Tok risale a marzo del 2020, in concomitanza con l’aggravarsi della situazione Covid, a causa della quale viene anche licenziato.

Annoiato, decide di provare il social “un posto pieno solo di balletti, di cazzate”, pensa, e lancia il suo video ironico su come usare l’Amuchina. E’ un successo e le visualizzazioni e i follower crescono vertiginosamente.

In un anno esatto (marzo 2021) arriva a 2 milioni di followers, oggi ne ha 75,6 sulla piattaforma cinese.

Ieri ha infranto un altro record, spodestando una vera e propria regina nel campo.

Khaby Lame è l’italiano più seguito su Instagram

Italiano “non italiano”, sarebbe meglio dire, visto che Lame non è riuscito ancora ad ottenere la cittadinanza nel nostro Paese: “Mi sta causando non pochi problemi, soprattutto per il lavoro”, ha ammesso.

Amatissimo dai ragazzini, è seguito anche da molti personaggi famosi: il suo idolo Alex Del Piero ci ha fatto uno sketch assieme, così come anche Dybala e addirittura Mark Zuckeberg gli ha scritto sia pubblicamente che privatamente.

Da ieri il ragazzo può fregiarsi di un altro titolo, quello di instagrammer più seguito d’Italia. Con ben 24,2 milioni di seguaci, ha superato Chiara Ferragni, ferma a 23,9, da anni incontrastata regina del social.

Grande soddisfazione per Khaby, ora ad attenderlo due nuove, prestigiose collaborazioni: una col colosso Netflix e la seconda col suo attore preferito, Will Smith, al quale si ispira.