Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare i bianconeri: possibile un incredibile intreccio con altre big d’Europa.

In casa Juventus continua a tenere banco il caso Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, con molta probabilità, non giocherà con i bianconeri nella prossima stagione nonostante l’ultimo anno di contratto. Il club piemontese sta cercando una soluzione insieme al potente procuratore Mendes: quest’ultimo si sta già muovendo e ha già avuto alcuni incontri.

Ronaldo sta attualmente partecipando ad Euro 2020: nel corso della manifestazione per Nazionali, il fenomeno ha già siglato tre gol. La prossima sfida tra il suo Portogallo e la Francia sarà decisiva: chi perde dovrà dire addio al primo o al secondo posto del girone. Stando agli ultimi aggiornamenti, CR7 andrà via dalla Juventus in caso di alcuni intrecci con le altre big d’Europa.

Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo via, possibile intreccio di mercato

Già al termine dell’ultima stagione, il futuro di Cristiano Ronaldo non era così chiaro. L’asso portoghese, dopo 3 anni in bianconero, potrebbe cambiare nuovamente aria durante la prossima sessione di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in estate potrebbe verificarsi un clamoroso intreccio di mercato. I club interessati sarebbero il Paris Saint Germain, il Real Madrid e la Juventus. Il fuoriclasse Kylian Mbappé avrebbe comunicato ai parigini la volontà di cambiare club dopo quattro anni. Il francese avrebbe già un accordo con i blancos, ma manca al momento un’offerta soddisfacente verso il club della capitale della Francia.

–> LEGGI ANCHE KOULIBALY CUORE D’ORO: BELLISSIMO GESTO VERSO LA SUA NAZIONE

–> LEGGI ANCHE CRISTIANO RONALDO E POGBA CONTRO GLI SPONSOR: LA POSIZIONE DELLA UEFA

Il PSG, in caso di addio di Mbappé, lancerebbe l’assalto per Cristiano Ronaldo. Una buona offerta conquisterebbe sicuramente l’attenzione dei bianconeri. Non è da escludere una permanenza a Torino: l’ostacolo è però l’ingaggio. I piemontesi vorrebbero capire la volontà del 36enne: qualora il classe 1975 decidesse di ridursi lo stipendio, non è escluso un ultimo anno in bianconero. Cr7, nonostante gli anni che passano, è in splendida forma ed è ancora capace di fare la differenza sul terreno di gioco e di segnare con una facilità imbarazzante.