Covid Italia, il bollettino di oggi 23 giugno: i dati aggiornati

Covid Italia, i dati aggiornati del 23 giugno: ecco il bollettino con contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore.

La situazione in Italia è in netto miglioramento: il trend è in discesa da mesi e c’è stato lo stop di quasi tutte le restrizioni. Il Cts, inoltre, ha già dato il parere favorevole: dal 28 giugno addio alla mascherina all’aperto. Nonostante ciò, c’è un aspetto che non va sottovalutato e che spaventa tutti: la variante Delta sta iniziando a circolare anche in Italia. In varie Regioni si registrano focolai: a Torre del Greco, in una settimana, ci sono stati 44 casi positivi alla variante.

Da lunedì quasi tutta l’Italia è passata in zona Bianca: solo la Valle D’Aosta è ancora ‘gialla’ e, anche se entrerà nella fascia in cui non ci sono restrizioni la prossima settimana, anche lì è stato abolito il coprifuoco. Guardiamo insieme il bollettino di oggi 23 giugno, focalizzando l’attenzione sul numero dei nuovi positivi e su quello dei decessi.

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 giugno

Sono 951 i casi in Italia a fronte di 198.031 tamponi. Risale leggermente il tasso di positività (tocca quota 0,5 %). Salgono leggermente i contagi: ieri erano stati 835, ma con circa 192mila tamponi.

Le vittime tra ieri e oggi legate al virus sono state 30, leggermente in meno rispetto a 24 ore fa (ne furono 31). In questo particolare momento, continua spedita la campagna di vaccinazione. Nel nostro paese il 30% della popolazione over 12 ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

–> LEGGI ANCHE COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 22 GIUGNO: I DATI AGGIORNATI

–> LEGGI ANCHE COVID ITALIA, SCOPERTO FOCOLAIO VARIANTE DELTA

Cala ancora la pressione sugli ospedali: -18 per le terapie intensive (ci sono al momento 344 pazienti) e -149 per i reparti ordinari (i pazienti ricoverati sono 2.140).