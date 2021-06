‘Felicità’ per Al Bano: “E’ tutto vero, splendida notizia”

Grande gioia per Al Bano, il celebre artista al settimo cielo per la notizia. Vengono così confermati i rumors degli ultimi tempi

Il cantante di Cellino San Marco letteralmente in brodo di giuggiole per la notizia tanto attesa, non riesce a trattenere la felicità.

Al Bano, sposato per tantissimi anni con la celebre Romina Power, ha avuto da lei ben tre figlie femmine: la compianta Ylenia, Cristel e Romina Jr, oltre a Yari, l’unico maschio.

Da sempre amante della famiglia tradizionale e soprattutto numerosa, l’artista internazionale ha anche altri due bambini avuti dalla sua seconda compagna, Loredana Lecciso: Jasmine e Albano Jr.

Una vera e propria piccola tribù destinata ad allargarsi ulteriormente, a quanto sembra, grazie alla sua terzogenita.

Al Bano al settimo cielo: Cristel incinta

Nei giorni scorsi si sono scatenate molte voci che volevano l’ex coppia d’oro diventare nonni per la terza volta. Beh, è tutto vero, come ha confermato un Al Bano in gran spolvero e pieno di gioia!

Dalle pagine del magazine DiPiù Carrisi ha confermato la terza gravidanza della figlia Cristel ed ha anche rivelato il sesso della nascitura, per la felicità dei lettori.

Il parto dovrebbe avvenire a settembre e la cicogna porterà una splendida femminuccia. la giovane Carrisi, 35enne, è sposata dal 2016 col milionario croato Davor Luksic, col quale vive ormai stabilmente in Croazia e dal quale ha già due bimbi: Kay Tyrone e Cassia Ylenia.

I nomi un chiaro omaggio all’indimenticabile nonno attore hollywoodiano e alla sorella scomparsa la notte di Capodanno del 1993.

La giovane donna dopo un iniziale debutto nel mondo dello spettacolo, ha in seguito preferito dedicarsi alla famiglia e darsi allo studio: sta infatti per laurearsi in letteratura presso la prestigiosa università di Harvard.

Ancora avvolto nel mistero il nome della piccolina, anche se il settimanale azzarda che la scelta possa ricadere su Taryn, come la sorella di Romina, mancata per un brutto male l’anno scorso.