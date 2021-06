Laura Cremaschi esagerata sui social network: la showgirl ha postato l’ennesimo scatto da capogiro in cui indossa un micro bikini spettacolare.

Laura Cremaschi è sicuramente una delle showgirl più esplosive della nostra televisione. La nativa di Bergamo ha raggiunto la popolarità nel ruolo di ‘Regina del Web’ ad ‘Avanti un altro’, game show amatissimo dai telespettatori condotto dal grande Paolo Bonolis. La classe 1987 forma insieme a Sara Croce e Claudia Ruggeri il trio da sogno della trasmissione.

Laura è una vera e propria stella sui social (proprio come l’appellativo che ha nel programma): non a caso il suo account Instagram vanta ben 1 milione di followers (Sara Croce ne ha ad esempio qualcuno in meno). Per la showgirl lombarda le vacanze sono già iniziate: su Internet stanno apparendo scatti straordinari. L’ultima fotografia apparsa sul suo profilo è fenomenale: la bergamasca indossa un micro bikini illegale.

Laura Cremaschi, micro bikini super: curve spaziali

Laura non conosce limiti. La 34enne, da qualche giorno, sta piazzando sul web alcuni scatti sbalorditivi in cui sta mostrando con disarmante semplicità il suo fisico mozzafiato.

La Cremaschi, nella foto, è comodamente seduta sulla barca e fa vedere a tutti le sue curve esplosive. “Tutto quello che puoi immaginare è reale”, ha scritto utilizzando la lingua inglese nella didascalia. In realtà, il micro bikini lascia ben poco spazio all’immaginazione. Il suo décolleté è pazzesco ed è in bella mostra, mentre il suo stacco di coscia ha pochi eguali anche tra le modelle.

Tralasciando il suo corpo favoloso, anche i capelli lunghissimi e luminosissimi della bergamasca non passano di certo inosservato. Il fisico della classe 1987, in ogni modo, fa il pieno di likes: in appena 20 minuti la foto di oggi ha raccolto già 6mila cuoricini e più di 40 commenti. “Sei meravigliosa”, “Immensa”, “Sei bellissima”, si legge sotto al post.