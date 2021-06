Sara Croce ha scosso Instagram pubblicando online una fotografia in cui indossa un costume a perizoma.

Sara Croce viaggia spedita verso il milione di followers. Considerando i contenuti che pubblica sul web, risulta davvero difficile non seguirla. L’ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’, o più semplicemente la ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’, è dotata di una bellezza abbacinante e di un fisico fuori dal comune.

Le sue forme esplosive sono spesso in bella vista e lasciano senza fiato gli ammiratori (e non). Con l’arrivo della stagione estiva, la classe 1998 sta condividendo con una periodicità disarmante fotografie da sballo in cui indossa costumi troppo esagerati. Poco prima della mezzanotte, Sara ha deciso di postare uno scatto vietato ai deboli di cuore.

Sara Croce, il costume a perizoma è sottilissimo: didietro al vento

Per Sara Croce è tempo di vacanze. La showgirl sta regalando scatti spettacolari in cui mostra con disinvoltura il suo corpo esagerato.

La Bonas è comodamente distesa su un lettino in spiaggia e ha gli occhi delicatamente chiusi. Il sorrisino è allo stesso tempo intrigante e provocante. Il suo lato A, questa volta, non è visibile: ma questo non è un problema perché la showgirl conquista l’attenzione con il suo didietro da urlo. Sara, infatti, indossa un costumino a perizoma che mette in risalto i suoi glutei da infarto. Il didietro al vento lascia davvero tutti di stucco: è così perfetto che non sembra vero.

Come se tutto ciò non bastasse, le sue gambe chilometriche e perfette non passano comunque inosservate. Stando a quanto si legge nel post, questa volta la ragazza si trova in Sardegna. La 23enne, quindi, ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia. Qualche giorno fa, infatti, si trovava nella splendida isola di Capri, nel golfo di Napoli.