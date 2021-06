La tormentava da mesi: preso insospettabile stalker

La donna è stata oggetto di attenzioni non richieste da parte dello stalker per mesi, prima di riuscire a dire basta. Incredulità per la sua identità

Vittima delle molestie una giovane donna del Sud Italia, oggetto delle attenzioni morbose da parte dell’uomo.

Come tristemente è spesso accaduto in casi di questo tipo, i due sono stati legati per poco meno di un anno da un rapporto sentimentale, che poi la compagna ha deciso di chiudere. All’ex fidanzato la cosa non è andata esattamente a genio, visto che si è trasformato ben presto nel suo aguzzino.

Da quattro mesi a questa parte l’uomo non le ha dato tregua, subissandola di messaggi sul telefonino e monitorandola sui social network, diventando in tutto e per tutto uno stalker.

Ciò che lascia stupefatti è soprattutto l’identità del molestatore, davvero l’ultima persona a cui si pensa in situazioni simili.

Sorrento: poliziotto-stalker fermato dai colleghi

Sì, perchè il responsabile altri non è che un agente delle forze dell’ordine. Ieri il poliziotto è stato raggiunto dal provvedimento, fattogli pervenire dai suoi colleghi.

Dalle informazioni frammentarie raccolte, il tormentatore sarebbe un agente di sicurezza in forza a Napoli, la sua ex fidanzata invece vivrebbe a Sorrento.

Proprio la Polizia della cittadina ha dato luogo, ieri, all’esecuzione dell’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento. Al napoletano non sarà consentito avvicinarsi a meno di 300 metri dalla donna o dai suoi familiari. Gli è inoltre vietato frequentare gli stessi ambienti o cercare un contatto di qualsiasi tipo con la signora.

Dalle indagini dei colleghi è emersi quanto l’agente abbia cercato in ogni modo di riprendere la relazione con lei e come si sia ingegnato nel creare profili fake, in modo da poter eludere il blocco sui social da parte dell’ex compagna.

–> Leggi anche Organizza una spedizione punitiva per colpire l’ex fidanzata. Undici arrestati

–> Leggi anche Ragazza italiana e fidanzato giù dal balcone. L’agghiacciante ipotesi

La decisione della Procura di Torre Annunziata non è un caso isolato: un episodio simile è successo appena qualche mese fa sempre in Campania, a Salerno, quando ad essere arrestato è stato un 35enne che da mesi tormentava una ragazza di 20 anni.