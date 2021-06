Ballando con le stelle, drammatico addio: il dolore di Milly Carlucci

Ballando con le stelle perde una delle sue colonne portanti. Il dolore di Milly Carlucci e la necessità di far fronte a questa perdita. I dettagli.

Ballando con le stelle, subisce una nuova grave perdita. Il noto programma tv continua a fronteggiare ostacoli, come è accaduto durante la scorsa edizione a causa del Covid-19. La pandemia ha infatti reso molto complicata la gestione della trasmissione e delle sue star. Ricordiamo che il primo ad essere stato contagiato è stato il maestro Samuel Peron, tornato poi a “salvare” Vittoria Schisano quando anche il suo coach non stava bene.

Ora però, Ballando con le stelle deve affrontare un drammatico addio che, di sicuro, rivoluzionerà tutto il programma. Il dolore di Milly Carlucci, conduttrice storica e madrina da sempre dello show-dance, è molto grande. Una colonna portante della giuria di Ballando viene meno e occorre capire se il format su Rai Uno potrà continuare ad esserci e ad avere il consueto successo.

Ballando con le stelle: dopo la drammatica perdita nella giuria, il dolore di Milly Carlucci

La triste conferma è arrivata come un fulmine a ciel sereno: a Ballando con le stelle c’è stato un drammatico addio. Una grave perdita per il noto programma tv che tiene compagnia a milioni di italiani ogni sabato sera. Ora però, niente sarà più come prima e l’atmosfera gioiosa, nonostante alcune incomprensioni, cede il passo al dolore.

Soprattutto al dolore di Milly Carlucci, madrina di Ballando con le stelle che adesso deve affrontare questo triste cambiamento nella sua giuria. Come ritrovare un po’ di serenità e risollevare le sorti di un programma tv che perde una delle sue storiche colonne portanti? La risposta potrebbe essere nel nome di una donna.

Il drammatico addio a Ballando con le stelle viene dallo storico giurato Guillermo Mariotto. Il noto stilista della Maison Gattinoni e da anni opinionista in tv, ha annunciato pubblicamente che non sarà presente nella prossima edizione del programma. Si riparte nell’autunno 2021, ma senza Mariotto e nonostante il dolore, Milly Carlucci sta pensando di integrare una nuova giurata.

Stiamo parlando della bella e talentuosa Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto su Rai Due. Morto un Papa se ne fa un altro? Non esattamente, ma la Carlucci ora deve pensare al suo programma tv e scegliere anche i concorrenti che si sfideranno quest’anno, a suon di giravolte.