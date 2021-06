Covid Italia, i dati aggiornati del 23 giugno: ecco il bollettino con contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore.

Il Covid-19 continua a terrorizzare il mondo. I retroscena che emergono da qualche ora sono davvero terribili: a quanto pare, stando alla ricerca di uno scienziato americano, le sequenze genetiche dei primi casi in Cina sarebbero state eliminate. Dopo più di un anno e mezzo, il nuovo coronavirus continua a mutare e a diventare sempre più pericoloso.

I ricercatori hanno compiuto uno sforzo incredibile per mettere a disposizione delle Nazioni ingenti quantità di vaccini. Così, da qualche mese, è iniziata una campagna di vaccinazione di massa senza precedenti. In Italia più del 50% della popolazione ha ricevuto almeno una dose: il trend è in discesa da più di un mese. Guardiamo insieme il bollettino di oggi 24 giugno, focalizzando la nostra attenzione sui nuovi positivi, sui guariti e sui decessi.

Covid Italia, il bollettino di oggi 24 giugno: i dati aggiornati

C’è grande paura anche nel nostro paese per la variante Delta: quest’ultima sta nuovamente mettendo in ginocchio alcuni Stati che avevano condotto una grande campagna di vaccinazione (vedasi il caso Regno Unito).

Stando agli aggiornamenti forniti dalla fondazione Gimbe, gli ospedali continuano a svuotarsi (si è registrato un -92% da inizio aprile). Come ben sappiamo, ben 19 regioni su 20 sono in zona bianca: la Valle d’Aosta è pronta ad entrare nella fascia di colore senza restrizioni (nonostante sia ancora “gialla”, è stato abolito anche lì il coprifuoco) a partire dal prossimo lunedì. Le principali curve continuano a calare, mentre da giorni il numero dei nuovi contagi non supera la quota di 1000.

I nuovi casi sono 927, mentre i morti registrati nelle ultime 24 ore ne sono 10. Il tasso di positività ruota ancora intorno allo 0,5 %. Cala ancora la pressione sugli ospedali: -16 per le terapie intensive e -113 ricoveri ordinari. La variante Delta inizia a spaventare anche alcune Regioni italiane: in Campania il tasso di positività è salito rispetto a ieri (oggi 1,43%, ieri 1,31%).