Spaventoso incidente: tir coinvolti. Intervengono i Vigili del Fuoco

Scontro tra tre camion, due feriti. Questo il tragico bilancio dell’incidente occorso sulla strada ad alta percorrenza. Sul posto i Vigili del Fuoco

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi terrorizzati degli automobilisti che transitavano da quel tratto si strada. Lo scontro è stato pauroso, e ha visti coinvolti tre mezzi pesanti.

Per motivi ancora da chiarire, tre camion si sono tamponati tra loro, e due persone sono rimaste intrappolate negli autoarticolati.

Sul posto sono intervenuti prontamente i mezzi del 118 nonchè i Vigili del Fuoco, che hanno avuto il delicatissimo compito di estrarre dalle lamiere accartocciate i due feriti.

I Vigili al lavoro sulla A1, altezza Settebagni

L’incidente è avvenuto sull‘autostrada A1, all’altezza dell’uscita Settebagni, Roma. Per cause ancora da accertare i tre tir si sono schiantati tra loro poco prima delle 16.30 di ieri, al chilometro 16. Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente in ambo le direzioni.

In seguito alla segnalazione alla Sala Operativa del Comando Provinciale romano, sono giunte due squadre operative, la 5/A e la 6/A più il Carro Fiamma.

Le vittime dell’incidente sono state estratte dai mezzi e affidate alle cure degli operatori sanitari presenti. Una di queste si troverebbe in condizioni critiche in codice rosso.

Per entrambi è stato disposto il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso del Sant’Andrea della capitale. Non sono stati resi noti al momento aggiornamenti sulle condizioni dei due ricoverati.

Ovviamente l’accaduto ha avuto ripercussioni sulla viabilità, interrotta per circa un’ora su entrambi i sensi di marcia, al fine di agevolare i lavori dei mezzi di soccorso e dei pompieri impegnati nelle difficili operazioni di recupero e primo aiuto. Verso le 17.30 la situazione si è normalizzata, con delle code residue.

Ora si cerca di capire quali possano essere le cause e i motivi ad aver provocato il drammatico tamponamento, davvero una tragedia sfiorata, visto i giganti della strada coinvolti.

–> Leggi anche Drammatico incidente: auto prende fuoco. Donna in codice rosso

–> Leggi anche Incidente stradale a Catania, due auto ribaltate: l’intervento dei vigili del fuoco

A tal fine sono in corso le indagini da parte dei tecnici dell’Anas e degli agenti della polizia stradale, volte a scoprire eventuali responsabilità.