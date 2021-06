Stash indagato, guai in vista per il cantante dei The Kolors

Stash indagato per ricettazione. E’ questa l’accusa lanciata dalla procura di Milano per il giovane cantante dei The Kolors.

Guai in vista per Stash, Antonio Fiordispino, il cantante del gruppo dei The Kolors, che sarebbe indagato dalla Procura di Milano per ricettazione.

Il noto cantante lanciato dalla trasmissione Amici è finito in un’indagine aperta dal pm Giovanni Polizzi su Sonia Carapezzi, 46enne condannata per aver sottratto tre milioni di euro dalla ditta Air Protech di Magenta (Milano).

Stash, amico della donna, avrebbe noleggiato due Ferrari e una Maserati con del denaro riconducibile all’Air Protech, come riportano diverse testate.

Secondo quanto riferito da Il Giorno, il legale del cantante ha rigettato immediatamente tutte le accuse, in quanto Stash sarebbe stato totalmente all’oscuro dei fatti.

Stash indagato, la risposta alle accuse

“Il pm di Milano Giovanni Polizzi apre un nuovo filone di indagine sul caso Sonia Carapezzi, la 46enne condannata a un anno e 6 mesi per aver sottratto tre milioni dalla ditta ‘Air Protech’ di Magenta. Questa volta però in causa c’è anche Antonio Fiordispino, al secolo Stash, cantante del gruppo dei ‘The Kolors’, legato alla donna da amicizia”, si legge su Il Giorno.

Secondo l’accusa, il cantante 31enne sarebbe indagato per ricettazione, avendo sottoscritto contratti per il noleggio di due Ferrari e una Maserati, pagate da conti riconducibili alla stessa Air Protech.

Stash non si è ancora espresso direttamente sui fatti ma ha dichiarato tramite il suo avvocato di essere completamente estraneo alla vicenda e di non sapere nulla delle auto noleggiate con i fondi sottratti dalla Carapezzi.

Resta comunque pronto a chiarire la sua posizione davanti al giudice delle indagini preliminari nel corso dell’udienza che dovrebbe tenersi a Milano intorno a metà luglio.