“Ti taglio la testa”. Barbara D’Urso terrorizzata dallo stalker

Dramma per la celebre conduttrice Barbara D’Urso. Perseguitata da anni da un pericoloso stalker che non le dà tregua

Questa volta a far parlare della napoletana non è l’imminente palinsesto televisivo Mediaset e tutti i rumors inerenti, ma un motivo ben più grave.

Dal 2017, infatti, la conduttrice partenopea è vittima di persecuzione da parte di S.F., un uomo di 36 anni di Catania.

La D’Urso è comprensibilmente atterrita da questo individuo che, oltre a seguirla morbosamente sui social network, è arrivato addirittura a intromettersi nella sua sfera privata.

Un vero e proprio calvario per la bionda presentatrice che nella giornata di ieri è comparsa davanti ai giudici di Piazzale Clodio a Roma per la prima udienza del processo per stalking.

La testimonianza del volto di Canale 5 è stata drammatica, dando l’idea di ciò che in tutti questi anni la donna sia stata costretta a subire.

Un’ossessione, quella dell’uomo, nata 4 anni fa dopo aver partecipato come concorrente a uno show condotto da Barbara.

La D’Urso: “Si spaccia per mio figlio, viene sotto casa”

Il trentenne non solo tormenta “Carmelita” su Instagram, ma sostiene di essere suo figlio. Il catanese oltre a subissarla di messaggi dal suo falso profilo Baci Rubati, ha pensato bene di contattarne i figli, dei quali ritiene d’essere il fratello adottivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Ha quest’ultimi ha chiesto più volte di potersi incontrare per conoscersi di persona. Comportamento che ha allarmato naturalmente la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, che ha poi spiegato quanto il disturbatore si sia fatto più insistente: “Nonostante le diffide e il processo le sue minacce sono salite di livello”.

Il 36enne ha difatti trovato il numero della redazione dei programmi di Barbara, chiedendo con insistenza agli autori di conferire telefonicamente con lei.

Ormai la regina dei salotti non si sente più al sicuro, come ha raccontato in aula: ““Ho paura, il mio stalker è stato visto sotto casa mia, mi sono arrivate minacce con scritto ‘ti taglio la testa’, ho dovuto prendere una guardia del corpo”.

Intanto il giudice Valerio Di Gioia ha disposto una perizia psichiatrica per l’animatore turistico e fissato la data della prossima udienza per il 14 ottobre.