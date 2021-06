Maneskin da record: sbancano anche negli Usa nella classifica Hard rock

Maneskin, ancora un altro record per la band italiana. Primi nella classifica Hard rock degli Stati Uniti, l’analisi social spiega perché.

Continua la corsa dei Maneskin verso la fama mondiale.

Dopo i successi nel Regno Unito, dove il loro brano I wanna be your slave è arrivato fino in top ten, ora tocca agli Stati Uniti. Il nuovo record infatti riguarda la classifica “Hot Hard Rock Songs”: con la loro canzone i quattro ragazzi romani hanno conquistato la vetta dopo solo tre settimane di permanenza.

I wanna be your slave si è guadagnata il primo posto grazie a 2,3 milioni di stream negli Stati Uniti, il 44% in più rispetto alla settimana precedente, e la canzone è entrata alla posizione numero dieci della classifica “Global Excl. U.S.” che conteggia i dati mondiali al netto di quelli statunitensi: tutto questo grazie a 29,6 milioni di stream e 2.300 download.

Dopo la vittoria prima al festival di Sanremo e poi all’Eurovision con il brano Zitti e buoni è proprio con la canzone in inglese I wanna be your slave che ora i Maneskin stanno ottenendo i maggiori riconoscimenti all’estero. In parte anche a causa del suo vasto utilizzo sul social network TikTok.

Maneskin da record: ma chi sono i fan?

I Maneskin sono diventati delle star internazionali in un mese: dal 22 maggio quando hanno vinto l’Eurovision Song Contest, sono entrati nelle Top Chart inglese, americana, e in quelle di tutto il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Un successo planetario preparato in 4 anni, dal palco di Xfactor fino alle classifiche americane. In tanti si chiedono: come hanno fatto?

Il sito Digitalic ha effettuato un analisi social con la piattaforma TalkWalker, per spiegare il fenomeno mondiale.

Dall’analisi risulta sicuramene vincente la loro musica in primis, un rock contaminato dai nuovi ritmi, e la loro personalità unica. Sono rivoluzionari senza essere presuntosi, anticonformisti, ma gentili, rockstar ma umili; insomma si muovono nel panorama culturale del Rock con solo gli eccessi visivi e musicali rifiutando il cliché della rock star maledetta e ingestibile. Loro sono dei professionisti attenti e laboriosi, per questo sono stati premiati, in tutto il mondo.

I fan dei Maneskin sono in tutto il mondo, ma sono soprattutto Statunitensi (27,2%), segue poi l’Italia con il 21,4% e la Spagna con il 12%.

La maggioranza assoluta delle persone che parla dei Maneskin online ha un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, rappresentano il 51,9%.

–> LEGGI ANCHE I Maneskin conquistano anche il New York Times e spunta il nome del nuovo manager

–> LEGGI ANCHE Maneskin irrefrenabili, continua il trionfo dopo l’Eurovision

Si può dunque prevedere da questa analisi che il grande successo mondiale per i Maneskin arriverà dagli USA, e visto che sono già primi in classifica la previsione sembra sempre più vicina.