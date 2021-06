Tra le stories di Instagram di Wanda Nara, è apparsa una fotografia esagerata: la showgirl indossa un top senza senso che mette in risalto il suo décolleté.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara è la moglie e agente del calciatore argentino Mauro Icardi. La showgirl conquistò per diverse settimane le prime pagine del Gossip: prima di legarsi sentimentalmente a Maurito, la classe 1986 stava con l’amico di sempre Maxi Lopez. La nativa di Buenos Aires ha una popolarità incredibile (non solo in patria): non a caso il suo account Instagram vanta 7,8 milioni di followers.

L’argentina è in splendida forma: il suo corpo marmoreo riesce sempre a conquistare gli occhi dei seguaci. La showgirl sta trascorrendo momenti molto intensi con la sua famiglia: le gite fuori porta mandano al settimo cielo i bambini. Tra le numerose foto che condivide online, però, qualche volta compaiono su Internet immagini mostruose. Questo pomeriggio, tra le sue stories, è apparso uno scatto infuocato. La 34enne è in tenuta sportiva e indossa un top che copre praticamente niente.

Wanda Nara, top senza senso: il décolleté esplode

Wanda riesce sempre a stupire la sua platea di ammiratori con scatti bollenti e provocanti. L’argentina ama mostrare il suo corpo marmoreo e le sue forme esplosive. Qualche giorno fa la nativa di Buenos Aires ha trascorso le vacanze nello splendido arcipelago di Zanzibar: gli scatti meravigliosi postati dalla meta dell’Oceano Indiano hanno sicuramente fatto il giro del web. Questa volta, però, a catturare l’interesse dei followers e una fotografia apparsa tra le sue stories.

Wanda indossa un top che fa una fatica assurda nel contenere il suo décolleté esplosivo. Il lato A della 34enne non ha praticamente eguali: il davanzale da urlo fa sempre aumentare la temperatura del mondo dei social network. Continuano intanto le polemiche con Maxi Lopez: quest’ultimo ha condiviso un post in cui sono contenute parole molto pesanti nei confronti dell’argentina.