Al Bano inviperito: “Ora basta. Ecco cosa ho deciso”

Al Bano Carrisi, il noto cantante italiano non ci sta e racconta la sua verità in merito agli ultimi rumors nati dopo un’intervista

Indispettito è dire poco e non rende l’idea sullo stato d’animo dell’artista di Cellino San Marco, tornato sotto i riflettori per un motivo non certo facile da toccare.

E’ di qualche giorno fa la notizia che Al Bano diventerà nonno per la terza volta, assieme a Romina Power ex moglie e storica partner artistica dell’uomo. Un evento che aveva entusiasmato il Carrisi, che non stava più nella pelle dalla voglia di raccontarlo ai suoi numerosissimi fan.

Cristel, la sua terzogenita avuta con la figlia di Linda Christian, da anni sposata con un miliardario croato, è infatti in attesa di una femminuccia che dovrebbe partorire a settembre. Si tratta della sua terza figlia dopo Kay Tyrone e Cassia Ylenia.

Sembrava quindi ci dovessero essere solo belle notizie all’orizzonte per Al Bano, ma, si sa, il gossip è sempre in agguato e l’ha colpito anche questa volta.

Al Bano: sono solo fake news, non credeteci

Tutto è nato da un’intervista rilasciata a Diva e Donna dalla figlia avuta con Loredana Lecciso, Jasmine. Al giornalista la giovane aveva detto: “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta”.

La ragazza si riferiva ovviamente alla tenuta di Cellino San Marco che da anni produce rinomati vini e oli e si trova nel cuore del Salento, in Puglia. tutto ciò aveva scatenato un ginepraio di indiscrezioni che volevano come unico erede il figlio Albano Jr, Bido, appunto.

A fare chiarezza ci pensa ora il cantante di “Nel Sole” che bolla il tutto come fake news. Intervistato da TgCom24 ha dichiarato: “E’ una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”.

Ha inoltre aggiunto di aver già dato una quota del 10% a ciascun figlio e che poi il restante, col tempo, sarà suddiviso in modo salomonico tra i suoi eredi.

“Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace” ha quindi concluso ironicamente il cantante, scoppiando a ridere.