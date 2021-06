Alberto Matano sfiora le lacrime in diretta: “E’ finita”

Alberto Matano non riesce a trattenere l’emozione e sfiora le lacrime in diretta. Scopriamo cosa è accaduto.

Un pieno di emozioni ieri per Alberto Matano, apparso visibilmente commosso nel corso della puntata de La vita in diretta. Il giornalista e conduttore non è riuscito a contenere la commozione, sfiorando le lacrime dinanzi al pubblico.

Un anno intenso per il conduttore di Rai 1, che ha guadagnato l’affetto del pubblico con la sua professionalità e naturalezza nel raccontare i fatti. Grazie alle sue doti, è riuscito a portare avanti in solitaria la conduzione de La vita in diretta, ottenendo anche il ruolo di capo autore.

Nell’ultimo anno, il programma guidato da Matano è risultato uno dei più seguiti dal pubblico, facendo registrare degli ottimi ascolti. Alcune puntate, infatti, hanno raggiunto anche il 20% di share. Grandi risultati che hanno contribuito al successo della trasmissione, che riesce ad attirare, ogni giorno, l’attenzione di milioni di telespettatori.

La vita in diretta è finita, Alberto Matano commosso

E’ giunta al termine anche questa edizione de La vita in diretta, la seconda condotta da Alberto Matano. Il giornalista e conduttore è apparso visibilmente preso dall’emozione, tanto da sfiorare le lacrime in diretta.

Sul finire della puntata, l’ultima della stagione, Matano si è soffermato a ringraziare tutta la squadra. E lo ha fatto mostrando sugli schermi tutti i volti delle persone che hanno lavorato con lui ed hanno contribuito al successo del programma.

Oltre agli uomini dello staff, il giornalista ha voluto fare un ringraziamento speciale ai tanti telespettatori che lo hanno seguito con affetto e attenzione: “Non ho parole per ringraziare tutti, questa è la nostra famiglia. Vi ringrazio con tutto il mio amore”.

Queste le parole di Matano, colme di emozione, nei confronti del pubblico, al quale ha poi fatto una promessa: “Ci vediamo a settembre”. Il giornalista ha quindi confermato la sua presenza a La vita in diretta nella prossima stagione.